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Polywood
Террасы и дворики Москва
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    Polywood
    Polywood
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    Производитель и поставщик террасного покрытия (декинга), фасадной доски, декоративных ограждений из Древесно-Полимерного Композита (ДПК), а также стратегический партнер крупнейшего европейского производителя продукции из ДПК - компании REHAU (Германия). Компания осуществляет проектирование и строительство открытых террас из ДПК для частного и общественного использования.

    Услуги
    строительство открытых террас; производство и поставка террасного покрытия (декинга); фасадной доски; декоративных ограждений из ДПК
    Регионы обслуживания
    Россия
    Адрес
    Россия, г. Москва, ул. Кулакова, д. 20с1А
    125362 Москва
    Россия
    +7-4956385209 polywood.ru
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