Производитель и поставщик террасного покрытия (декинга), фасадной доски, декоративных ограждений из Древесно-Полимерного Композита (ДПК), а также стратегический партнер крупнейшего европейского производителя продукции из ДПК - компании REHAU (Германия). Компания осуществляет проектирование и строительство открытых террас из ДПК для частного и общественного использования.