Производитель и поставщик террасного покрытия (декинга), фасадной доски, декоративных ограждений из Древесно-Полимерного Композита (ДПК), а также стратегический партнер крупнейшего европейского производителя продукции из ДПК - компании REHAU (Германия). Компания осуществляет проектирование и строительство открытых террас из ДПК для частного и общественного использования.
- Услуги
- строительство открытых террас; производство и поставка террасного покрытия (декинга); фасадной доски; декоративных ограждений из ДПК
- Регионы обслуживания
- Россия
- Адрес
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Россия, г. Москва, ул. Кулакова, д. 20с1А
125362 Москва
Россия
+7-4956385209 polywood.ru