Творческое объединение Zzburo занимается разработкой интерьеров частных и общественных заведений. Главным принципом работы для нас является индивидуальный подход к клиенту который позволяет создать комфортную среду обитания или идеальную атмосферу для профессиональной деятельности.
Работаем много и очень любим то, что делаем.
- Услуги
- Дизайн и проектирование частных
- общественных интерьеров. Авторский надзор. Комплектация объектов. Декорирование интерьера.
- Регионы обслуживания
- Москва и Московская область. Краснодар и Краснодарский край. Сочи.
- Адрес
-
119027 Москва
Россия
+78967082889189859167519 zzburo.com