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zzburo
Дизайнеры интерьера Москва
Обзор 3Проекты (3) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Квартира 150 м2 проект на стадии реализации, zzburo zzburo Кухни в эклектичном стиле
    Квартира 150 м2 проект на стадии реализации, zzburo zzburo Гостиные в эклектичном стиле
    Квартира 150 м2 проект на стадии реализации, zzburo zzburo Гостиные в эклектичном стиле
    +16
    Квартира 150 м2 проект на стадии реализации
    KRASOTA, zzburo zzburo Гостиницы в скандинавском стиле
    KRASOTA, zzburo zzburo Гостиницы в скандинавском стиле
    KRASOTA, zzburo zzburo Гостиницы в скандинавском стиле
    +27
    KRASOTA
    Chop Chop, zzburo zzburo Конференц-центры в стиле лофт
    Chop Chop, zzburo zzburo Конференц-центры в стиле лофт
    Chop Chop, zzburo zzburo Конференц-центры в стиле лофт
    +10
    Chop Chop

    Творческое объединение Zzburo занимается разработкой интерьеров частных и общественных заведений. Главным принципом работы для нас является индивидуальный подход к клиенту который позволяет создать комфортную среду обитания или идеальную атмосферу для профессиональной деятельности. 

    Работаем много и очень любим то, что делаем.

    Услуги
    • Дизайн и проектирование частных
    • общественных интерьеров. Авторский надзор. Комплектация объектов. Декорирование интерьера.
    Регионы обслуживания
    Москва и Московская область. Краснодар и Краснодарский край. Сочи.
    Адрес
    119027 Москва
    Россия
    +78967082889189859167519 zzburo.com
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