Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти
АКАДЕМИЯ ТЕКСТИЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ
Текстиль и обивка Санкт-Петербург
Обзор 2Проекты (2) 0Книги идей (0)
Отзыв (0)
edit edit in admin Запросить отзыв Новый проект
Запросить отзыв Отредактировать профиль

Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Уютный текстиль во французском стиле., АКАДЕМИЯ ТЕКСТИЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ АКАДЕМИЯ ТЕКСТИЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ Спальная комната Текстиль Текстиль Синий
    Уютный текстиль во французском стиле., АКАДЕМИЯ ТЕКСТИЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ АКАДЕМИЯ ТЕКСТИЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ Спальная комната Текстиль Текстиль Синий
    Уютный текстиль во французском стиле., АКАДЕМИЯ ТЕКСТИЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ АКАДЕМИЯ ТЕКСТИЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ Спальная комната Текстиль Текстиль Бирюзовый
    +6
    Уютный текстиль во французском стиле.
    ПРИМЕРЫ РАБОТ, АКАДЕМИЯ ТЕКСТИЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ АКАДЕМИЯ ТЕКСТИЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ КухняАксессуары и текстиль Хлопок Оранжевый
    ПРИМЕРЫ РАБОТ, АКАДЕМИЯ ТЕКСТИЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ АКАДЕМИЯ ТЕКСТИЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ Столовая комнатаАксессуары и декор Текстиль Бежевый
    ПРИМЕРЫ РАБОТ, АКАДЕМИЯ ТЕКСТИЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ АКАДЕМИЯ ТЕКСТИЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ ГостинаяАксессуары и декорации Натуральное волокно Металлический / Серебристый
    +1
    ПРИМЕРЫ РАБОТ

    Компания «АКАДЕМИЯ ТЕКСТИЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ», для которой пошив штор на
    заказ – профилирующий вид деятельности, способна воплотить в жизнь ваши заветные мечты и удовлетворить самые необычные пожелания. В нашем каталоге представлены как классические, не теряющие своей актуальности на протяжении десятилетий коллекции тканей, так и наиболее модные и креативные решения последних сезонов. При этом помимо традиционных тканевых портьер мы предлагаем своим клиентам современные светоизолирующие конструкции – жалюзи различных видов, рулонные шторы, плиссе.

    Услуги
    • шторы
    • КАРНИЗЫ
    • ЖАЛЮЗИ
    • покрывала
    • ПОДУШКИ
    Регионы обслуживания
    • Санкт-Петербург
    • Москва
    • Лен. область
    • Финляндия
    Адрес
    Большой Сампсониевский пр-т, 32, 1 ЭТАЖ, мод. 1B-113
    191028 Санкт-Петербург
    Россия
    +7-9213173535 www.houzz.ru/pro/academtex
    Законное владение

    191028 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. ПЕСТЕЛЯ 11/74

      Add SEO element