Компания «АКАДЕМИЯ ТЕКСТИЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ», для которой пошив штор на

заказ – профилирующий вид деятельности, способна воплотить в жизнь ваши заветные мечты и удовлетворить самые необычные пожелания. В нашем каталоге представлены как классические, не теряющие своей актуальности на протяжении десятилетий коллекции тканей, так и наиболее модные и креативные решения последних сезонов. При этом помимо традиционных тканевых портьер мы предлагаем своим клиентам современные светоизолирующие конструкции – жалюзи различных видов, рулонные шторы, плиссе.