Компания «АКАДЕМИЯ ТЕКСТИЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ», для которой пошив штор на
заказ – профилирующий вид деятельности, способна воплотить в жизнь ваши заветные мечты и удовлетворить самые необычные пожелания. В нашем каталоге представлены как классические, не теряющие своей актуальности на протяжении десятилетий коллекции тканей, так и наиболее модные и креативные решения последних сезонов. При этом помимо традиционных тканевых портьер мы предлагаем своим клиентам современные светоизолирующие конструкции – жалюзи различных видов, рулонные шторы, плиссе.
- Услуги
- шторы
- КАРНИЗЫ
- ЖАЛЮЗИ
- покрывала
- ПОДУШКИ
- Регионы обслуживания
- Санкт-Петербург
- Москва
- Лен. область
- Финляндия
- Адрес
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Большой Сампсониевский пр-т, 32, 1 ЭТАЖ, мод. 1B-113
191028 Санкт-Петербург
Россия
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