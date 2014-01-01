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Как могли бы выглядеть апартаменты Снежной Королевы наших дней? Пожалуй, именно так можно охарактеризовать дизайн интерьера, которому мы
решили посвятить эту книгу идей.
Главное в любом доме – удобное расположение и размер комнат, поэтому без использования узких коридоров обойтись получается не всегда. Но не стоит относится к этому помещению однозначно с технической точки зрения – как к элементу…