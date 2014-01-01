Дизайн студия интерьера HE.D group основана в Киеве в 2013 году.
Мы — коллектив с новым, неординарным взглядом. Наша цель – отобразить уникальный вкус заказчика в дизайне его помещения, а также привнести свои свежие взгляды и создать неповторимый дизайнерский шедевр.
Наша студия предоставляет полный спектр услуг по созданию дизайна интерьера помещений не только в Украине, но и по всему миру, начиная от разработки дизайна интерьера квартир и домов, ресторанов, офисов, и других общественных объектов и заканчивая профессиональным ремонтом с авторским сопровождением.
- Услуги
- дизайн-интерьера и архитектура
- Регионы обслуживания
- all over the World и Киев
- Адрес
-
Офис 9, ул.Завальная 10-Г 03035 Киев, Украина
01001 Киев
Украина
+380-974536151 www.he-d.pro