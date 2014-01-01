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he.d group
Дизайнеры интерьера Киев
Обзор 10Проекты (10) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
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    • YOLK, he.d group he.d group Гостиная в стиле минимализм
    YOLK, he.d group he.d group Кухня в стиле минимализм
    YOLK, he.d group he.d group Кухня в стиле минимализм
    +28
    YOLK
    COW, he.d group he.d group Гостиная в стиле минимализм
    COW, he.d group he.d group Кухня в стиле минимализм
    COW, he.d group he.d group Гостиная в стиле минимализм
    +15
    COW
    SOLO, he.d group he.d group Маленькие спальни Камень Зеленый
    SOLO, he.d group he.d group Гостиная в скандинавском стиле Камень Серый
    SOLO, he.d group he.d group Маленькие спальни Алюминий / Цинк Зеленый
    +13
    SOLO
    H O F F M A N N , he.d group he.d group Гостиная в стиле минимализм Дерево Бежевый
    H O F F M A N N , he.d group he.d group Гостиная в стиле минимализм Дерево Бежевый
    H O F F M A N N , he.d group he.d group Гостиная в стиле минимализм Дерево Бежевый
    +15
    H O F F M A N N
    Воздух, he.d group he.d group Гостиная в стиле минимализм
    Воздух, he.d group he.d group Гостиная в стиле минимализм
    Воздух, he.d group he.d group Гостиная в стиле минимализм
    +32
    Воздух
    Фантазия, he.d group he.d group Кухня в стиле лофт Медь / Бронза / Латунь Оранжевый
    Фантазия, he.d group he.d group Гостиная в стиле лофт Бежевый
    Фантазия, he.d group he.d group Гостиная в стиле лофт Оранжевый
    +12
    Фантазия
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    Дизайн студия интерьера HE.D group основана в Киеве в 2013 году.
    Мы — коллектив с новым, неординарным взглядом. Наша цель – отобразить уникальный вкус заказчика в дизайне его помещения, а также привнести свои свежие взгляды и создать неповторимый дизайнерский шедевр.

    Наша студия предоставляет полный спектр услуг по созданию дизайна интерьера помещений не только в Украине, но и по всему миру, начиная от разработки дизайна интерьера квартир и домов, ресторанов, офисов, и других общественных объектов и заканчивая профессиональным ремонтом с авторским сопровождением.

    Услуги
    дизайн-интерьера и архитектура
    Регионы обслуживания
    all over the World и Киев
    Адрес
    Офис 9, ул.Завальная 10-Г 03035 Киев, Украина
    01001 Киев
    Украина
    +380-974536151 www.he-d.pro

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