Дизайн студия интерьера HE.D group основана в Киеве в 2013 году.

Мы — коллектив с новым, неординарным взглядом. Наша цель – отобразить уникальный вкус заказчика в дизайне его помещения, а также привнести свои свежие взгляды и создать неповторимый дизайнерский шедевр.

Наша студия предоставляет полный спектр услуг по созданию дизайна интерьера помещений не только в Украине, но и по всему миру, начиная от разработки дизайна интерьера квартир и домов, ресторанов, офисов, и других общественных объектов и заканчивая профессиональным ремонтом с авторским сопровождением.