Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти
GARAGE мастерская предметного дизайна
Дизайнеры Казань
Обзор 1Проекты (1) 0Книги идей (0)
Отзыв (0)
edit edit in admin Запросить отзыв Новый проект
Запросить отзыв Отредактировать профиль

Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Обложка профиля, GARAGE мастерская предметного дизайна GARAGE мастерская предметного дизайна
    Обложка профиля

    Наша мастерская появилась в 2014 году. Основатели - Аитов Дамир и Закиров Тимур. На данный момент у нас несколько успешно реализованных совместных проектов, собственная линейка концептуальных предметов интерьера, и множество задумок и идей, которыми мы живем и дышим.   Мастерская для нас - не просто любимая работа, это возможность экспериментировать и воплощать свои творческие идеи, заниматься тем, что действительно приносит удовольствие.     Основной принцип мастерской - это производство предметов, которые сочетают в себе функционал и эстетику используемых материалов. Именно поэтому мы любим работать с бетоном, деревом и стеклом.

    Регионы обслуживания
    Вся Россия и Казань
    Адрес
    Большая красная, 49
    420015 Казань
    Россия
    +7-9872900628 www.garage-factory.com
      Add SEO element