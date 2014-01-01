Наша мастерская появилась в 2014 году. Основатели - Аитов Дамир и Закиров Тимур. На данный момент у нас несколько успешно реализованных совместных проектов, собственная линейка концептуальных предметов интерьера, и множество задумок и идей, которыми мы живем и дышим. Мастерская для нас - не просто любимая работа, это возможность экспериментировать и воплощать свои творческие идеи, заниматься тем, что действительно приносит удовольствие. Основной принцип мастерской - это производство предметов, которые сочетают в себе функционал и эстетику используемых материалов. Именно поэтому мы любим работать с бетоном, деревом и стеклом.