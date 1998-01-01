Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти
Студия Глобус-дизайн
Дизайнеры интерьера Ижевск
Обзор 0Проекты (0) 9Книги идей (9)
Отзыв (0)
edit edit in admin Запросить отзыв Новый проект
Запросить отзыв Отредактировать профиль
Новый проект
  • Стать Премиум
    • Студия Глобус-дизайн
    Студия Глобус-дизайн
    Студия Глобус-дизайн
    +1
    Нажмите, чтобы закончить

    Студия" Глобус-дизайн".Руководитель студии-Плотникова Евгения Станиславовна.Дизайнер (диплом УдГУ с отличием; 1998г.),преподаватель кафедры дизайна УдГУ с 2001г. инженер-строитель(диплом ИМИ;1982г.,факультет ПГС),Член Союза Дизайнеров России с 2007г. Направления деятельности студии: проектирование интерьера, ландшафта, мебели, входного пространства, фирменного стиля и загородных домов.

    Услуги
    • проектирование интерьера
    • ландшафта
    • мебели
    • входного пространства
    • фирменного стиля и загородных домов.
    Регионы обслуживания
    Россия и ближнее зарубежье
    Адрес
    ул.Свердлова,28,офис7
    426057 Ижевск
    Россия
    +7-9679183383 esplo_dis60.houzz.ru
    Законное владение

    426057,Россия,Удмуртская Республика,г.Ижевск,ул.Свердлова28,офис7

      Add SEO element