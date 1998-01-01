Студия" Глобус-дизайн".Руководитель студии-Плотникова Евгения Станиславовна.Дизайнер (диплом УдГУ с отличием; 1998г.),преподаватель кафедры дизайна УдГУ с 2001г. инженер-строитель(диплом ИМИ;1982г.,факультет ПГС),Член Союза Дизайнеров России с 2007г. Направления деятельности студии: проектирование интерьера, ландшафта, мебели, входного пространства, фирменного стиля и загородных домов.
- Услуги
- проектирование интерьера
- ландшафта
- мебели
- входного пространства
- фирменного стиля и загородных домов.
- Регионы обслуживания
- Россия и ближнее зарубежье
- Адрес
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ул.Свердлова,28,офис7
426057 Ижевск
Россия
+7-9679183383 esplo_dis60.houzz.ru
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426057,Россия,Удмуртская Республика,г.Ижевск,ул.Свердлова28,офис7