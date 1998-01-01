Студия" Глобус-дизайн".Руководитель студии-Плотникова Евгения Станиславовна.Дизайнер (диплом УдГУ с отличием; 1998г.),преподаватель кафедры дизайна УдГУ с 2001г. инженер-строитель(диплом ИМИ;1982г.,факультет ПГС),Член Союза Дизайнеров России с 2007г. Направления деятельности студии: проектирование интерьера, ландшафта, мебели, входного пространства, фирменного стиля и загородных домов.