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Архитектурное бюро <q>Белый город</q>
Архитекторы Челябинск
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Проекты

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    • Квартира в мансардном этаже, Архитектурное бюро "Белый город" Архитектурное бюро 'Белый город' Гостиные в эклектичном стиле Кирпичи Бежевый
    Квартира в мансардном этаже, Архитектурное бюро "Белый город" Архитектурное бюро 'Белый город' Гостиные в эклектичном стиле
    Квартира в мансардном этаже, Архитектурное бюро "Белый город" Архитектурное бюро 'Белый город' Гостиные в эклектичном стиле
    +18
    Квартира в мансардном этаже
    Кирпичный дом с банным комплексом в классическом стиле , Архитектурное бюро "Белый город" Архитектурное бюро 'Белый город' Дома в классическом стиле Кирпичи Бежевый
    Кирпичный дом с банным комплексом в классическом стиле

    Мы очень любим свою работу! 

    Особенно, когда выпадает счастье создать проект с «нуля» и довести его воплощение до финальной точки, где гармонично сольются правильная посадка здания на местности, индивидуальный образ здания, его форма, подчинённая  функциональному назначению, и стильный интерьер, продуманный и укомплектованный до последней детали.

    Архитектурное бюро «Белый город» основано в 2010 году. Имеем огромный  опыт работы с частными и общественными интерьерами, в  архитектурном проектировании жилых, общественных и промышленных зданий, в ландшафтном дизайне.  Наши работы неоднократно получали признание в архитектурных и интерьерных конкурсах, в печатных изданиях.

    Услуги
    • Архитектурное проектирование
    • дизайн жилых и общественных помещений
    • ландшафтный дизайн
    Регионы обслуживания
    Челябинск, Екатеринбург и Москва
    Награды компании
    • - Победитель конкурса Строитель года-2015 в номинации За лучший реализованный проект в сфере комплексного малоэтажного жилищного строительства
    • - Победитель регионального этапа интерьерного конкурса Barausse Award 2014 в номинации 3D проект. Комплексное решение
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    Адрес
    Лесопарковая, 7-28
    454080 Челябинск
    Россия
    +7-9128951023 74bg.ru
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