Мы очень любим свою работу!
Особенно, когда выпадает счастье создать проект с «нуля» и довести его воплощение до финальной точки, где гармонично сольются правильная посадка здания на местности, индивидуальный образ здания, его форма, подчинённая функциональному назначению, и стильный интерьер, продуманный и укомплектованный до последней детали.
Архитектурное бюро «Белый город» основано в 2010 году. Имеем огромный опыт работы с частными и общественными интерьерами, в архитектурном проектировании жилых, общественных и промышленных зданий, в ландшафтном дизайне. Наши работы неоднократно получали признание в архитектурных и интерьерных конкурсах, в печатных изданиях.
- Услуги
- Архитектурное проектирование
- дизайн жилых и общественных помещений
- ландшафтный дизайн
- Регионы обслуживания
- Челябинск, Екатеринбург и Москва
- Награды компании
- - Победитель конкурса
Строитель года-2015в номинации
За лучший реализованный проект в сфере комплексного малоэтажного жилищного строительства
- - Победитель регионального этапа интерьерного конкурса Barausse Award 2014 в номинации
3D проект. Комплексное решение
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- - Победитель конкурса
- Адрес
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Лесопарковая, 7-28
454080 Челябинск
Россия
+7-9128951023 74bg.ru