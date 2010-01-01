Мы очень любим свою работу!

Особенно, когда выпадает счастье создать проект с «нуля» и довести его воплощение до финальной точки, где гармонично сольются правильная посадка здания на местности, индивидуальный образ здания, его форма, подчинённая функциональному назначению, и стильный интерьер, продуманный и укомплектованный до последней детали.

Архитектурное бюро «Белый город» основано в 2010 году. Имеем огромный опыт работы с частными и общественными интерьерами, в архитектурном проектировании жилых, общественных и промышленных зданий, в ландшафтном дизайне. Наши работы неоднократно получали признание в архитектурных и интерьерных конкурсах, в печатных изданиях.