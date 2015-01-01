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Бюро средового проектирования
Архитекторы Воронеж
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    ООО "Бюро средового проектирования" - малое инновационное предприятие при Воронежском ГАСУ. 

    Мы занимаемся научно-исследовательской работой в сфере изучения меняющихся потребностей застройщиков частных жилых домов, их потребительских предпочтений, что заставляет их выбрать тот или иной вариант дома или поселка и каким образом потребители осуществляют персонализацию типового проекта под свои потребности.

    Услуги
    • Консалтинг по оптимизации имеющихся проектных решений
    • разработка проектной документации на строительство малоэтажных жилых домов стадии АР
    Регионы обслуживания
    Россия и Воронеж
    Награды компании
    • • получены инвестиции ФРИИ (Фонд развития интернет инициатив, бизнес-акселератор №1 в Европе и №3 в мире по инвестированию в IT-проекты), г. Москва и вошла в число проектов-участников очной акселерационной программы (сентябрь 2015г.).
    • • Получена золотая  медаль в номинации «Инфокоммуникационные технологии в строительной индустрии» на выставке «Новый город. Строительство» в рамках регионального энергетического форума г. Воронеж (октябрь 2015г.).
    • • получена медаль и диплом первого места в номинации «Инновационные строительные технологии» на межрегиональной выставке «Строительство», г. Воронеж (апрель 2015г.).
    • • получила грант Фонда содействия развитию инноваций (Фонд Бортника) в размере 1 млн. руб. на научные исследования (декабрь 2014г.).
    • • получила два диплома за первое место в номинациях: «лучший проект класса Эконом» и «лучший проект класса Бизнес» на региональном форуме PROFI-HOUSE, г. Воронеж (апрель 2014г.).
    Адрес
    ул. Моисеева 15а – 85
    394006 Воронеж
    Россия
    +7-9202125111 cloud.habitek.ru
    Законное владение

    ул. 20-летия Октября, д. 84, корпус 6 , оф. 219

     (Инновационный бизнес-инкубатор Воронежского ГАСУ)

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