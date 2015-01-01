ООО "Бюро средового проектирования" - малое инновационное предприятие при Воронежском ГАСУ.

Мы занимаемся научно-исследовательской работой в сфере изучения меняющихся потребностей застройщиков частных жилых домов, их потребительских предпочтений, что заставляет их выбрать тот или иной вариант дома или поселка и каким образом потребители осуществляют персонализацию типового проекта под свои потребности.