Меня зовут Анна Путенис. Закончила Высшую школу средового дизайна МАрхИ по специальности "Дизайн архитектурной среды", работа с частными заказчиками, проект на ТВ в программ "Фазенда (2014 г.). Считаю, что хороший интерьер может изменить жизнь своих владельцев, а настоящий дом должен быть уютным и комфортным для своих обитателей и его гостей. Работаю с ограниченным бюджетом, помогу грамотно спланировать ваше пространство. Живите в хорошей обстановке!