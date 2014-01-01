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Анна Путенис. Планировки и дизайн.
Дизайнеры интерьера Москва
Обзор 3Проекты (3) 1Книги идей (1)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Проект "Волшебный лес", Анна Путенис. Планировки и дизайн. Анна Путенис. Планировки и дизайн. Стены и пол в эклектичном стиле
    Проект "Волшебный лес", Анна Путенис. Планировки и дизайн. Анна Путенис. Планировки и дизайн.
    Проект "Волшебный лес", Анна Путенис. Планировки и дизайн. Анна Путенис. Планировки и дизайн. Столовая комната в эклектичном стиле
    +4
    Проект "Волшебный лес"
    Дачная гостиная-столовая в Подмосковье, Анна Путенис. Планировки и дизайн. Анна Путенис. Планировки и дизайн. Кухня в стиле кантри
    Дачная гостиная-столовая в Подмосковье, Анна Путенис. Планировки и дизайн. Анна Путенис. Планировки и дизайн. Гостиная в стиле кантри
    Дачная гостиная-столовая в Подмосковье, Анна Путенис. Планировки и дизайн. Анна Путенис. Планировки и дизайн. Гостиная в стиле кантри
    Дачная гостиная-столовая в Подмосковье
    Измайлово, Анна Путенис. Планировки и дизайн. Анна Путенис. Планировки и дизайн. Детские спальни Синий
    Измайлово, Анна Путенис. Планировки и дизайн. Анна Путенис. Планировки и дизайн. Детские спальни Синий
    Измайлово, Анна Путенис. Планировки и дизайн. Анна Путенис. Планировки и дизайн. Детские спальни Синий
    +5
    Измайлово

    Меня зовут Анна Путенис. Закончила Высшую школу средового дизайна МАрхИ по специальности "Дизайн архитектурной среды", работа с частными заказчиками, проект на ТВ в программ "Фазенда (2014 г.). Считаю, что хороший интерьер может изменить жизнь своих владельцев, а настоящий дом должен быть уютным и комфортным для своих обитателей и его гостей. Работаю с ограниченным бюджетом, помогу грамотно спланировать ваше пространство. Живите в хорошей обстановке!

    Услуги
    дизайн интерьеров и Планировка интерьера
    Регионы обслуживания
    • Москва
    • ближайшее Подмосковье (юго-запад
    • запад)
    • другие регионы по ситуации
    Адрес
    117485 Москва
    Россия
    +7-9161461647
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