Mazachi-HOME российский бренд декора для интерьера. В нашем ассортименте авторская керамика, дизайнерский декор, который придумывают и разрабатывают дизайнеры в нашей мастерской в Москве. mazachik.ru-наша мастерская, где ведутся мастер-классы по дизайну и керамике.
- Услуги
- декор
- декорирование
- Дизайн
- керамика
- мастер классы
- Регионы обслуживания
- Москва Московская область
- Москва
- Адрес
-
Павелецкая набережная, 2
115563 Москва
Россия
+7-9251706991 mazachik.ru
Законное владение
Павелецкая набережная, д2