Mazachi-HOME российский бренд декора для интерьера. В нашем ассортименте авторская керамика, дизайнерский декор, который придумывают и разрабатывают дизайнеры в нашей мастерской в Москве. mazachik.ru-наша мастерская, где ведутся мастер-классы по дизайну и керамике.