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Mazachi_home
Дизайнеры интерьера Москва
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Проекты

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    • Работы, Mazachi_home Mazachi_home КухняСтоловые приборы, посуда и стекло
    Работы, Mazachi_home Mazachi_home КухняСтоловые приборы, посуда и стекло
    Работы, Mazachi_home Mazachi_home КухняСтоловые приборы, посуда и стекло
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    Работы

    Mazachi-HOME российский бренд декора для интерьера.  В нашем ассортименте авторская керамика, дизайнерский декор, который  придумывают и  разрабатывают дизайнеры в нашей мастерской в Москве. mazachik.ru-наша мастерская, где  ведутся мастер-классы по дизайну и керамике.

    Услуги
    • декор
    • декорирование
    • Дизайн
    • керамика
    • мастер классы
    Регионы обслуживания
    • Москва Московская область
    • Москва
    Адрес
    Павелецкая набережная, 2
    115563 Москва
    Россия
    +7-9251706991 mazachik.ru
    Законное владение

    Павелецкая набережная, д2

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