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Willsun
Строители Екатеринбург
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    • Willsun – интернет-гипермаркет профессиональных строительных решений для загородной недвижимости.

      Пять причин выбрать Willsun: 1. Сервис

     ● «Онлайн-консультации» от профессиональных строителей, по всем интересующим Вас вопросам.  ● Раздел «Полезные советы» про стройку, жизнь и просто полезный. Его можно читать, смотреть или слушать. Каждую неделю мы загружаем новые материалы, видеообзоры, лайфхаки, а также отчетное видео о наших стройках и работах.  ● Воспользуйтесь нашим сервисом «Калькулятор», чтобы самостоятельно рассчитать необходимое количество материалов и стоимость работ.  ● Наши специалисты осуществляют выездной аудит и экспертизу строительных работ, а наши проектировщики проведут экспертизу проекта, а также создадут дом Вашей мечты.  ● «Прораб на час». Наши прорабы приедут на Вашу строительную площадку и выступят в роли внешнего контролирующего органа. Осуществят контроль за работами, соблюдением технологий строительства и проследят, чтобы всё и все работали.

    2. Опыт и профессионализм

     - Более 10 лет на рынке малоэтажного и коммерческого строительства России.  - За плечами нашей команды реализация различных по сложности проектов и задач.  - В своей работе мы отталкиваемся от Ваших пожеланий, при необходимости даем профессиональную оценку Вашему проекту.  - Вы всегда можете получить профессиональные рекомендации по всем материалам и технологиям строительства Вашего дома.

    Мы знаем про стройку всё и даже больше... 3. Гарантия и качество

     ● Вся продукция продаваемая в интернет-гипермаркете Willsun, сертифицирована и обладает гарантией производителя.  ● Каждый товар поставляется с гарантийным талоном.  ● Все работы и услуги нашей компании застрахованы. 4. Широкий ассортимент

    - Ассортимент нашего интернет-гипермаркета создан таким образом, чтобы удовлетворить даже самые взыскательные желания наших клиентов. - В нашем интернет-гипермаркете представлена продукция ведущих российских, европейских, японских и американских производителей строительных материалов и систем для строительства загородного дома. - По праву мы можем заявить, что у нас самый широкий ассортимент строительных материалов для загородной недвижимости в УрФО.

    Более 10 000 товарных позиций и это не предел. 5. Удобная доставка

      - Служба логистики интернет-гипермаркета Willsun, сделает всё, чтобы Ваш заказ прибыл в нужное время и в нужный час. Мы строим график отгрузок отталкиваясь от Ваших пожеланий.   - Система отслеживания груза позволит Вам в режиме реального времени контролировать его местоположение и с точностью до минуты знать, когда Вы получите заказ.   - За час до доставки Вы получите СМС о точном времени прибытия груза, а также контакты водителя-экспедитора.   - Многие товары мы доставляем в день заказа! Подробности узнавайте у наших менеджеров по телефону +7 (343) 288-57-77.     Если Вам удобно, Вы можете забрать заказ самостоятельно с нашего склада.  - География поставок: Свердловская область, Тюменская область, ХМАО, ЯНАО, Челябинская область, Курганская область, Краснодарский край. Наша задача не продать товар, а помочь построить дом, который прослужит долгие годы Вам, Вашим детям и внукам! Нас рекомендуют друзьям и мы этим гордимся!

    Услуги
    • Строительство коттеджей
    • Строительные материалы
    • Кровельные работы
    • Проектирование
    • Фасадные работы
    • Комплексная поставка строительных материалов
    Регионы обслуживания
    Екатеринбург
    Адрес
    Сибирский тракт 12 строение 1а офис 204/223
    620100 Екатеринбург
    Россия
    +7-3432885777 willsun.ru
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