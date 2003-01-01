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MARIA MELNICOVA студия SIERRA
Дизайнеры интерьера Новосибирск
Обзор 25Проекты (25) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Кухня-гостиная в пентхаусе г.Новосибирск, MARIA MELNICOVA студия SIERRA MARIA MELNICOVA студия SIERRA Столовая комната в классическом стиле Серый
    Кухня-гостиная в пентхаусе г.Новосибирск, MARIA MELNICOVA студия SIERRA MARIA MELNICOVA студия SIERRA Столовая комната в классическом стиле Белый
    Кухня-гостиная в пентхаусе г.Новосибирск, MARIA MELNICOVA студия SIERRA MARIA MELNICOVA студия SIERRA Кухня в классическом стиле МДФ Белый
    +3
    Кухня-гостиная в пентхаусе г.Новосибирск
    Гостиная в современном итальянском стиле, MARIA MELNICOVA студия SIERRA MARIA MELNICOVA студия SIERRA Гостиная в стиле минимализм МДФ Бежевый
    Гостиная в современном итальянском стиле, MARIA MELNICOVA студия SIERRA MARIA MELNICOVA студия SIERRA Гостиная в стиле минимализм Стекло Зеленый
    Гостиная в современном итальянском стиле, MARIA MELNICOVA студия SIERRA MARIA MELNICOVA студия SIERRA Столовая комната в стиле минимализм Дерево Коричневый
    +4
    Гостиная в современном итальянском стиле
    Кухня в современном итальянском стиле, MARIA MELNICOVA студия SIERRA MARIA MELNICOVA студия SIERRA Кухня в стиле минимализм Дерево Бежевый
    Кухня в современном итальянском стиле, MARIA MELNICOVA студия SIERRA MARIA MELNICOVA студия SIERRA Кухня в стиле минимализм МДФ Эффект древесины
    Кухня в современном итальянском стиле, MARIA MELNICOVA студия SIERRA MARIA MELNICOVA студия SIERRA Кухня в стиле минимализм Дерево Синий
    +3
    Кухня в современном итальянском стиле
    Комната девочки в стиле ПРОВАС, MARIA MELNICOVA студия SIERRA MARIA MELNICOVA студия SIERRA Спальня в классическом стиле МДФ Розовый
    Комната девочки в стиле ПРОВАС, MARIA MELNICOVA студия SIERRA MARIA MELNICOVA студия SIERRA Спальня в классическом стиле МДФ Зеленый
    Комната девочки в стиле ПРОВАС, MARIA MELNICOVA студия SIERRA MARIA MELNICOVA студия SIERRA Спальня в классическом стиле Дерево Бежевый
    +2
    Комната девочки в стиле ПРОВАС
    Комната мальчика в ЖК Статус, MARIA MELNICOVA студия SIERRA MARIA MELNICOVA студия SIERRA Детская комната в стиле лофт Коричневый
    Комната мальчика в ЖК Статус, MARIA MELNICOVA студия SIERRA MARIA MELNICOVA студия SIERRA Детская комната в стиле лофт Бежевый
    Комната мальчика в ЖК Статус, MARIA MELNICOVA студия SIERRA MARIA MELNICOVA студия SIERRA Детская комната в стиле лофт Зеленый
    +1
    Комната мальчика в ЖК Статус
    Гостиная в ЖК Статус, MARIA MELNICOVA студия SIERRA MARIA MELNICOVA студия SIERRA Гостиная в классическом стиле Красный
    Гостиная в ЖК Статус, MARIA MELNICOVA студия SIERRA MARIA MELNICOVA студия SIERRA Гостиная в классическом стиле Коричневый
    Гостиная в ЖК Статус, MARIA MELNICOVA студия SIERRA MARIA MELNICOVA студия SIERRA Гостиная в классическом стиле Белый
    +3
    Гостиная в ЖК Статус
    Показать все 25 проекты

    Наша студия имеет за плечами огромный опыт в проектировании корпусной мебели, дизайне интерьеров, ремонте квартир и коттеджей. В Новосибирске работаем с 2003г.(в Нижневартовске с 1991г.) Мы отличаемся от многих тем, что предоставляем весь спектр услуг по дизайну, ремонту и мебели в одном месте сразу, без лишних переплат и с гибкой системой скидок и бонусов. Наши дизайнеры посещают мебельные и интерьерные выставки в Москве, Милане и других городах каждый год, чтобы быть в курсе новых тенденций и повышать свою квалификацию в сфере дизайна. Они компетентны в вопросах не только организации пространства, правильного освещения, колористики, подбора материалов, но и правильного конструктивного и функционального решения мебели, так как мы сами ее проектируем и изготавливаем, или подбираем уже готовую от наших поставщиков. Заказав у нас дизайн проект интерьера, Вам не придется бегать и искать "мифическую" выдуманную вашим дизайнером и не всегда правильно функционально организованную мебель, мы создаем проекты только с реально существующей и подобранной сразу для вашего проекта мебелью, которую сами производим или поставляем. В зависимости от выбранного комплекса услуг 50% или 100% средств потраченных у нас на дизайн-проект интерьера пойдут в стоимость вашей мебели без всяких накруток для дизайнеров. Ведь с частными дизайнерами интерьера мебель заказчику обходится на 10-15% дороже, так как они работают только с фирмами, которые готовы платить им процент за приглашенного клиента. Так же мы предоставим бригаду профессиональных рабочих с грамотным прорабом, которые качественно и вовремя воплотят готовый проект в жизнь. Мы предлагаем Вам сэкономить свое время и деньги! Приходите к нам в студию на Галущака 2а, выпьем вместе кофе и обсудим ваши идеи!)

    Услуги
    Архитектурное проектирование Дизайн интерьера дизайн и изготовление корпусной мебели подбор и доставка готовой мебели от разных поставщиков(Москва Санкт-Петербург Италия Испания Америка Белоруссия и т.д.) дизайн и пошив текстиля ремонт квартир под ключ.
    Регионы обслуживания
    Новосибирск и Новосибирская область Барнаул Томск Омск Крым Сочи Москва Санктпетербург
    Адрес
    ул. Галущака 2а
    630049 Новосибирск
    Россия
    +7-9607969140 sierransk.ru
    Законное владение

    г. Новосибирск, ул. Галущака 2а, ТЦ "Олимпия", 1 этаж офис 103.

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