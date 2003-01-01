Наша студия имеет за плечами огромный опыт в проектировании корпусной мебели, дизайне интерьеров, ремонте квартир и коттеджей. В Новосибирске работаем с 2003г.(в Нижневартовске с 1991г.) Мы отличаемся от многих тем, что предоставляем весь спектр услуг по дизайну, ремонту и мебели в одном месте сразу, без лишних переплат и с гибкой системой скидок и бонусов. Наши дизайнеры посещают мебельные и интерьерные выставки в Москве, Милане и других городах каждый год, чтобы быть в курсе новых тенденций и повышать свою квалификацию в сфере дизайна. Они компетентны в вопросах не только организации пространства, правильного освещения, колористики, подбора материалов, но и правильного конструктивного и функционального решения мебели, так как мы сами ее проектируем и изготавливаем, или подбираем уже готовую от наших поставщиков. Заказав у нас дизайн проект интерьера, Вам не придется бегать и искать "мифическую" выдуманную вашим дизайнером и не всегда правильно функционально организованную мебель, мы создаем проекты только с реально существующей и подобранной сразу для вашего проекта мебелью, которую сами производим или поставляем. В зависимости от выбранного комплекса услуг 50% или 100% средств потраченных у нас на дизайн-проект интерьера пойдут в стоимость вашей мебели без всяких накруток для дизайнеров. Ведь с частными дизайнерами интерьера мебель заказчику обходится на 10-15% дороже, так как они работают только с фирмами, которые готовы платить им процент за приглашенного клиента. Так же мы предоставим бригаду профессиональных рабочих с грамотным прорабом, которые качественно и вовремя воплотят готовый проект в жизнь. Мы предлагаем Вам сэкономить свое время и деньги! Приходите к нам в студию на Галущака 2а, выпьем вместе кофе и обсудим ваши идеи!)