Студия WEgroup.DESIGN это воплотившаяся мечта в реальность основателя компании и ведущего дизайнера - Николая Вашанцева. Это человек, который любит свое дело и ответственно относится ко всем деталям как в проектировании, так и в организации общего рабочего процесса.
- Услуги
- дизайн проект интерьера
- архитектурное проектирование
- визуализация
- Регионы обслуживания
- Харьков
- Киев
- Днепропетровск
- Одесса
- Москва
- Краснодар
- Санкт-Петербург
- г. Харьков
- Москва, Россия
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- Адрес
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101000 Москва, Россия
Россия
+380-677039057 www.wegroup-design.com