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Vashantsev Nik
Дизайнеры интерьера Москва, Россия
Обзор 7Проекты (7) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Appart | 35 m2, Vashantsev Nik Vashantsev Nik Гостиная в стиле лофт
    Appart | 35 m2, Vashantsev Nik Vashantsev Nik Гостиная в стиле лофт
    Appart | 35 m2, Vashantsev Nik Vashantsev Nik Ванная в стиле лофт
    +26
    Appart | 35 m2
    Appart | 80 m2, Vashantsev Nik Vashantsev Nik Гостиная в скандинавском стиле
    Appart | 80 m2, Vashantsev Nik Vashantsev Nik Коридор, прихожая и лестница в скандинавском стиле
    Appart | 80 m2, Vashantsev Nik Vashantsev Nik Коридор, прихожая и лестница в скандинавском стиле
    +46
    Appart | 80 m2
    Appart | 45 m2, Vashantsev Nik Vashantsev Nik Спальня в классическом стиле Белый
    Appart | 45 m2, Vashantsev Nik Vashantsev Nik Коридор, прихожая и лестница в эклектичном стиле Черный
    Appart | 45 m2, Vashantsev Nik Vashantsev Nik
    +32
    Appart | 45 m2
    apart46m , Vashantsev Nik Vashantsev Nik Спальня в стиле лофт
    apart46m , Vashantsev Nik Vashantsev Nik Коридор, прихожая и лестница в стиле лофт
    apart46m , Vashantsev Nik Vashantsev Nik Коридор, прихожая и лестница в стиле лофт
    +11
    apart46m
    apart 45m, Vashantsev Nik Vashantsev Nik Столовая комната в скандинавском стиле
    apart 45m, Vashantsev Nik Vashantsev Nik Гостиная в скандинавском стиле
    apart 45m, Vashantsev Nik Vashantsev Nik Коридор, прихожая и лестница в скандинавском стиле
    +6
    apart 45m
    bedroom at sunset, Vashantsev Nik Vashantsev Nik Спальня в скандинавском стиле
    bedroom at sunset, Vashantsev Nik Vashantsev Nik Спальня в скандинавском стиле
    bedroom at sunset, Vashantsev Nik Vashantsev Nik Спальня в скандинавском стиле
    +4
    bedroom at sunset
    Показать все 7 проекты
    Студия WEgroup.DESIGN это воплотившаяся мечта в реальность основателя компании и ведущего дизайнера - Николая Вашанцева. Это человек, который любит свое дело и ответственно относится ко всем деталям как в проектировании, так и в организации общего рабочего процесса.
    Услуги
    • дизайн проект интерьера
    • архитектурное проектирование
    • визуализация
    Регионы обслуживания
    • Харьков
    • Киев
    • Днепропетровск
    • Одесса
    • Москва
    • Краснодар
    • Санкт-Петербург
    • г. Харьков
    • Москва, Россия
    • Показать все 9 регион обслуживания
    Адрес
    101000 Москва, Россия
    Россия
    +380-677039057 www.wegroup-design.com

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