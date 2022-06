Здравствуйте, меня зовут Юлия.

Я занимаюсь дизайном интерьеров совместно с комплексным проектированием инженерных коммуникаций. Design by Warm Vision - это "теплый взгляд" на создаваемое пространство интерьера с учетом удобства и функциональности инженерных технологий. Главная задача - создание интерьера, в котором захочется проводить частичку своей жизни. Комфорт, эстетика, удобство и легкость, лаконичность форм. Индивидуальный подход к каждому Заказчику. Буду рада сотрудничеству! jzalaeva@yandex.ru +7-912-257-65-23 http://warmvision.houzz.ru/

Hi, my name is Julia. I'm engaged in interior design with complex designing of engineering communications. Design by Warm Vision - it's " warm look " on creating an interior space, given the convenience and functionality of engineering technology. The main task - creating an interior , which will want to spend part of his life. Comfort , aesthetics , convenience and ease , laconic forms. Individual approach to every customer. I will be glad to deal with you! jzalaeva@yandex.ru +7-912-257-65-23 http://warmvision.houzz.ru/