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Дизайн студия Алексея Каверина
Дизайнеры интерьера Москва
Обзор 9Проекты (9) 0Книги идей (0)
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Проекты

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    • 102_Вид из окна - 140 кв м, Дизайн студия Алексея Каверина Дизайн студия Алексея Каверина Гостиные в эклектичном стиле
    102_Вид из окна - 140 кв м, Дизайн студия Алексея Каверина Дизайн студия Алексея Каверина Гостиные в эклектичном стиле
    102_Вид из окна - 140 кв м, Дизайн студия Алексея Каверина Дизайн студия Алексея Каверина Гостиные в эклектичном стиле
    +11
    102_Вид из окна - 140 кв м
    084_Дуплекс в современном стиле в КП Чулково Клаб, Дизайн студия Алексея Каверина Дизайн студия Алексея Каверина Гостиные в эклектичном стиле
    084_Дуплекс в современном стиле в КП Чулково Клаб, Дизайн студия Алексея Каверина Дизайн студия Алексея Каверина Гостиные в эклектичном стиле
    084_Дуплекс в современном стиле в КП Чулково Клаб, Дизайн студия Алексея Каверина Дизайн студия Алексея Каверина
    +9
    084_Дуплекс в современном стиле в КП Чулково Клаб
    113_Однушка в 2 уровня, Дизайн студия Алексея Каверина Дизайн студия Алексея Каверина Гостиные в эклектичном стиле
    113_Однушка в 2 уровня, Дизайн студия Алексея Каверина Дизайн студия Алексея Каверина Гостиные в эклектичном стиле
    113_Однушка в 2 уровня, Дизайн студия Алексея Каверина Дизайн студия Алексея Каверина Спальня в эклектичном стиле
    +4
    113_Однушка в 2 уровня
    106_Белый Берег Ландшафт, Дизайн студия Алексея Каверина Дизайн студия Алексея Каверина Дома в классическом стиле
    106_Белый Берег Ландшафт, Дизайн студия Алексея Каверина Дизайн студия Алексея Каверина Дома в классическом стиле
    106_Белый Берег Ландшафт, Дизайн студия Алексея Каверина Дизайн студия Алексея Каверина Дома в классическом стиле
    +7
    106_Белый Берег Ландшафт
    001_Новаторов, Дизайн студия Алексея Каверина Дизайн студия Алексея Каверина Гостиные в эклектичном стиле
    001_Новаторов, Дизайн студия Алексея Каверина Дизайн студия Алексея Каверина Гостиные в эклектичном стиле
    001_Новаторов, Дизайн студия Алексея Каверина Дизайн студия Алексея Каверина Гостиные в эклектичном стиле
    +12
    001_Новаторов
    086_Проект квартиры в Совхозе им Ленина, Дизайн студия Алексея Каверина Дизайн студия Алексея Каверина Гостиная в классическом стиле
    086_Проект квартиры в Совхозе им Ленина, Дизайн студия Алексея Каверина Дизайн студия Алексея Каверина Гостиная в классическом стиле
    086_Проект квартиры в Совхозе им Ленина, Дизайн студия Алексея Каверина Дизайн студия Алексея Каверина Гостиная в классическом стиле
    +17
    086_Проект квартиры в Совхозе им Ленина
    Показать все 9 проекты

    Мы экономим ваши деньги, бережем ваше время и сохраняем ваши нервы. Мы создаем интерьеры загородных домов и квартир. Осуществляем всестороннее сопровождение проекта от эскиза до декорирования готового объекта и закупки домашних тапочек. Мы ценим ваше время и берем на себя подбор, согласование и закупку отделочных материалов и элементов декора. Оперативно решаем с подрядчиками все вопросы, возникающие в процессе реализации проекта. И еще! Наш опыт позволяет находить наилучшие планировочные решения и проектировать не просто красивые, но и удобные интерьеры для комфортной жизни.

    Услуги
    • Дизайн проект
    • подбор материалов
    • сопровождение проекта
    • декорирование и комплектация под ключ
    Регионы обслуживания
    Для нас нет границ и Москва
    Адрес
    Ленинский проспект, 67
    119296 Москва
    Россия
    +7-9057269898 kaverin.design/portfolio
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