Под брендом Samling мы производим и продаем уникальные декоративные деревянные полки-органайзеры для хранения и выставки коллекций, сувениров, мелких безделушек и памятных вещиц. Работаем в сфере функционального декора.Высокое качество, складская программа.
- Услуги
- Производство
- поставка и продажа декоративных полок – органайзеров. Сотрудничаем с шоу-румами
- магазинами
- любыми торговыми площадками.
- Регионы обслуживания
- Поставки в любой город России и мира. Сотрудничаем без географических ограничений.
- Москва
- Адрес
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109006 Москва
Россия
+7-9154227626 funroll.ru