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Samling display studio
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    • Samling Amsterdam, Samling display studio Samling display studio Стены и полНастенный декор Дерево Эффект древесины
    Samling Amsterdam, Samling display studio Samling display studio Детская комнатаАксессуары и декор Дерево Эффект древесины
    Samling Amsterdam

    Под брендом Samling мы производим и продаем уникальные декоративные деревянные полки-органайзеры для хранения и выставки коллекций, сувениров, мелких безделушек и памятных вещиц. Работаем в сфере функционального декора.Высокое качество, складская программа.

    Услуги
    • Производство
    • поставка и продажа декоративных полок – органайзеров. Сотрудничаем с шоу-румами
    • магазинами
    • любыми торговыми площадками.
    Регионы обслуживания
    • Поставки в любой город России и мира. Сотрудничаем без географических ограничений.
    • Москва
    Адрес
    109006 Москва
    Россия
    +7-9154227626 funroll.ru
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