Компания "СОЛНЕЧНЫЕ ДОМА" - это проектирование и строительство современных энергоэффективных домов. Готовые проекты и индивидуальное проектирование энергосберегающих домов, строительство домов и коттеджей по любой технологии: кирпич, газобетон, каркас. Фундаментные и бетонные работы, консультации по малоэтажному строительству, управление строительными проектами.
- Услуги
- Проектирование и строительство современных энергоэффективных домов
- Регионы обслуживания
- Россия и Москва
- Адрес
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г. Московский, ул. Хабарова, 2
108811 Москва
Россия
+7-8005051037 www.solar-homes.ru
Законное владение
Офис в Москве: Новая Москва, г. Московский, ул. Хабарова, 2
тел: 8-800-505-10-37
Офис в Ростове: г. Ростов-на-Дону, ул. Еременко, 90
тел: 8-800-505-10-37