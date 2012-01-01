Компания "СОЛНЕЧНЫЕ ДОМА" - это проектирование и строительство современных энергоэффективных домов. Готовые проекты и индивидуальное проектирование энергосберегающих домов, строительство домов и коттеджей по любой технологии: кирпич, газобетон, каркас. Фундаментные и бетонные работы, консультации по малоэтажному строительству, управление строительными проектами.