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Солнечные дома
Архитекторы Москва
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    • Солнечный энергоэффективный дом 8х12, Солнечные дома Солнечные дома Дома в стиле минимализм
    Солнечный энергоэффективный дом 8х12, Солнечные дома Солнечные дома Дома в стиле минимализм
    Солнечный энергоэффективный дом 8х12, Солнечные дома Солнечные дома Дома в стиле минимализм
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    Солнечный энергоэффективный дом 8х12

    Компания "СОЛНЕЧНЫЕ ДОМА" - это проектирование и строительство современных энергоэффективных домов. Готовые проекты и индивидуальное проектирование энергосберегающих домов, строительство домов и коттеджей по любой технологии: кирпич, газобетон, каркас. Фундаментные и бетонные работы, консультации по малоэтажному строительству, управление строительными проектами.

    Услуги
    Проектирование и строительство современных энергоэффективных домов
    Регионы обслуживания
    Россия и Москва
    Адрес
    г. Московский, ул. Хабарова, 2
    108811 Москва
    Россия
    +7-8005051037 www.solar-homes.ru
    Законное владение

    Офис в Москве: Новая Москва, г. Московский, ул. Хабарова, 2

    тел: 8-800-505-10-37

    Офис в Ростове: г. Ростов-на-Дону, ул. Еременко, 90

    тел: 8-800-505-10-37

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