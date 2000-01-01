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Профессиональная 3d визуализация интерьеров и экстерьеров
Ванная комната представляет собой довольно специфическое помещение, так как вместо мебели здесь имеется обилие сантехники. Многие используемые отделочные материалы являются водостойкими, поэтому это в основном гладкие глянцевые по…
По виду помещения, где принимают гостей, складывается первое впечатление о хозяевах квартиры, судятся их вкусовые пристрастия, респектабельность. В особенности это касается гостиной, так как она является центром дома или квартиры.