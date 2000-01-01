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Катков Сергей
CGI/Визуализация Нижний Новгород
Обзор 12Проекты (12) 0Книги идей (0)
Отзыв (0)
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Проекты

Новый проект
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    • Небольшой проект санузла, Катков Сергей Катков Сергей Ванная в классическом стиле
    Небольшой проект санузла, Катков Сергей Катков Сергей Ванная в классическом стиле
    Небольшой проект санузла, Катков Сергей Катков Сергей Ванная в классическом стиле
    +1
    Небольшой проект санузла
    Кафе Tomeli's, Лондон, Катков Сергей Катков Сергей Конференц-центры в стиле минимализм
    Кафе Tomeli's, Лондон, Катков Сергей Катков Сергей Конференц-центры в стиле минимализм
    Кафе Tomeli's, Лондон, Катков Сергей Катков Сергей Конференц-центры в стиле минимализм
    +2
    Кафе Tomeli's, Лондон
    Проект переделки бывшего гольф клуба, Лондон, Катков Сергей Катков Сергей Конференц-центры в стиле модерн
    Проект переделки бывшего гольф клуба, Лондон, Катков Сергей Катков Сергей Конференц-центры в стиле модерн
    Проект переделки бывшего гольф клуба, Лондон, Катков Сергей Катков Сергей Конференц-центры в стиле модерн
    +8
    Проект переделки бывшего гольф клуба, Лондон
    Частный проект , Катков Сергей Катков Сергей Кухня в стиле модерн
    Частный проект , Катков Сергей Катков Сергей Кухня в стиле модерн
    Частный проект , Катков Сергей Катков Сергей Кухня в стиле модерн
    +6
    Частный проект
    Небольшой проект санузла, Катков Сергей Катков Сергей Ванная в классическом стиле
    Небольшой проект санузла, Катков Сергей Катков Сергей Ванная в классическом стиле
    Небольшой проект санузла
    Необычный проект кафе, экстерьер, Катков Сергей Катков Сергей Дома в рустикальном стиле
    Необычный проект кафе, экстерьер, Катков Сергей Катков Сергей Дома в рустикальном стиле
    Необычный проект кафе, экстерьер, Катков Сергей Катков Сергей Дома в рустикальном стиле
    +1
    Необычный проект кафе, экстерьер
    Показать все 12 проекты

    Профессиональная 3d визуализация интерьеров и экстерьеров

    Услуги
    3D визуализация
    Регионы обслуживания
    Россия
    Адрес
    наб. Федоровского 8
    603139 Нижний Новгород
    Россия
    +7-9290544144 coolviz.ru
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