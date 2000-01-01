10 красивых гостиных в разных стилях

По виду помещения, где принимают гостей, складывается первое впечатление о хозяевах квартиры, судятся их вкусовые пристрастия, респектабельность. В особенности это касается гостиной, так как она является центром дома или квартиры.

Читать далее