Кухни ЭНЛИ - стильные кухонные гарнитуры, аксессуары и бытовая техника для кухни
от мебельной фабрики ЭНЛИ, представленные более чем в 70 салонах по всей стране. Кухни на заказ в стиле Классика и Модерн, всегда в духе современных тенденций! Почему кухни «Энли»? • Фабричное качество - гарантия от 5 лет и выше на весь ассортимент • Адекватная цена за стильные и качественные кухни • Использование только лучших импортных и отечественных комплектующих • Используют только импортную фурнитуру из Германии, Австрии, Италии • Запатентованные технологии и современное оборудование • Различные дизайнерские решения от классики до модерна • Опыт на рынке более 20 лет и лучшие дизайнеры-консультанты
- Услуги
- Кухни на заказ
- Регионы обслуживания
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- Тольятти
- Адрес
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ул. 40 лет Победы, 58
445000 Тольятти
Россия
+7-8482557944 enli.ru
445000, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Северная, 9