Кухни ЭНЛИ - стильные кухонные гарнитуры, аксессуары и бытовая техника для кухни

от мебельной фабрики ЭНЛИ, представленные более чем в 70 салонах по всей стране. Кухни на заказ в стиле Классика и Модерн, всегда в духе современных тенденций! Почему кухни «Энли»? • Фабричное качество - гарантия от 5 лет и выше на весь ассортимент • Адекватная цена за стильные и качественные кухни • Использование только лучших импортных и отечественных комплектующих • Используют только импортную фурнитуру из Германии, Австрии, Италии • Запатентованные технологии и современное оборудование • Различные дизайнерские решения от классики до модерна • Опыт на рынке более 20 лет и лучшие дизайнеры-консультанты