Компания "Kakoyan Design" - динамично развивающееся предприятие, основанное в 2009 году, и специализирующееся на создании высококачественной элитной мебели, паркетных полов и различных элементов интерьера. За многолетний срок работы компания успешно выполнила множество, как частных заказов, так и государственных проектов.

Своими основными преимуществами мы считаем безупречность в качестве выполняемых нами заказов, эксклюзивность проектов, использование только высококачественных материалов. Работа мастеров контролируется на всех этапах опытными технологами. Мы дорожим своей безупречной репутацией, поэтому несем ответственность за качество каждого заказа. Так же компания имеет собственное производство, оснащенное самой современной техникой и штатом профессионалов в своей области, что обеспечивает высокое качество выпускаемой продукции.