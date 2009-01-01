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Kakoyan Design
Дизайнеры интерьера Москва
Обзор 13Проекты (13) 1Книги идей (1)
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Проекты

Новый проект
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    • Louis 3 , Kakoyan Design Kakoyan Design ГостинаяДиваны и кресла Текстиль Серый
    Louis 3 , Kakoyan Design Kakoyan Design ГостинаяДиваны и кресла Текстиль Серый
    Louis 3 , Kakoyan Design Kakoyan Design ГостинаяДиваны и кресла Текстиль Серый
    +1
    Louis 3
    Пиетралта, Kakoyan Design Kakoyan Design Окна и двериДвери Дерево Бежевый
    Пиетралта, Kakoyan Design Kakoyan Design Окна и двериДвери Дерево Белый
    Пиетралта, Kakoyan Design Kakoyan Design Окна и двериДвери Дерево Белый
    +3
    Пиетралта
    Кухня в Классическом стиле , Kakoyan Design Kakoyan Design Кухня в классическом стиле
    Кухня в Классическом стиле
    Коридор, Kakoyan Design Kakoyan Design Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм
    Коридор
    Малогабаритная квартира (Студия), Kakoyan Design Kakoyan Design Гостиная в стиле минимализм
    Малогабаритная квартира (Студия), Kakoyan Design Kakoyan Design Гостиная в стиле минимализм
    Малогабаритная квартира (Студия)
    Кухня в классическом стиле , Kakoyan Design Kakoyan Design Кухня в классическом стиле
    Кухня в классическом стиле , Kakoyan Design Kakoyan Design Кухня в классическом стиле
    Кухня в классическом стиле , Kakoyan Design Kakoyan Design Кухня в классическом стиле
    +2
    Кухня в классическом стиле
    Показать все 13 проекты

    Компания "Kakoyan Design" - динамично развивающееся предприятие, основанное в 2009 году, и специализирующееся на создании высококачественной элитной мебели, паркетных полов и различных элементов интерьера. За многолетний срок работы компания успешно выполнила множество, как частных заказов, так и государственных проектов. 

    Своими основными преимуществами мы считаем безупречность в качестве выполняемых нами заказов, эксклюзивность проектов, использование только высококачественных материалов. Работа мастеров контролируется на всех этапах опытными технологами. Мы дорожим своей безупречной репутацией, поэтому несем ответственность за качество каждого заказа.  Так же компания имеет собственное производство, оснащенное самой современной техникой и штатом профессионалов в своей области, что обеспечивает высокое качество выпускаемой продукции.

    Регионы обслуживания
    • Московская Область
    • Воронежская область
    • Краснодарский край
    • Ленинградская область
    • Липецкая область
    • Новгородская область
    • Пензенская область
    • Самарская область
    • Тульская область
    • Ярославская область
    • Москва
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    Адрес
    ул Суздальская дом 18 корпус 3 кв 372
    111673 Москва
    Россия
    +7-9169702986 www.kakoyandesign.ru
    Законное владение

    г. Москва ул. Суздальская дом 18 корп. 3 кв 372

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