Студия авторских ковров PRIVAT DESIGN более 10-ти лет занимается разработкой и производством ковров ручной работы (технология "ручной тафтинг"). Каждый такой ковер уникален, разрабатывается по индивидуальному дизайн-проекту и, как правило, производится в единственном экземпляре.
Размер и форма ковра могут быть абсолютно разными, а цветовая палитра насчитывает до 1000 цветов и оттенков.
Наши ковры производятся из различных типов волокна: как натуральных - новозеландская шерсть, шелк, хлопковая вискоза, лен, бамбук (очень популярный на сегодняшний день материал), так и синтетических - акрил, полипропилен, нейлон.
Ковры изготавливаются вручную искусными мастерами, имеющими огромный многолетний опыт. Все это позволяет реализовать любой творческий замысел и удовлетворить пожелания самого взыскательного клиента.
Вы можете самостоятельно разработать такой ковер с учетом особенностей интерьера, либо воспользоваться услугами наших дизайнеров, специализирующихся на коврах.
Приглашаем вас посетить наш сайт – www.privatdesign.ru , где вы сможете найти более подробную информацию об авторских коврах, их производстве, техниках и еще много интересного.
Цена на каждый ковер формируется индивидуально и может значительно колебаться в зависимости от материала и сложности исполнения. Наши цены абсолютно конкурентоспособны и выгодно отличаются от аналогичных предложений на рынке. Высокое качество исполнения гарантируем!
Так как большинство наших работ уникально и изготавливается в единственном экземпляре, несложно понять, что Заказчики берут с нас обязательства не тиражировать эти работы в СМИ и, безусловно, в интернете. Посему, просим прощение за ограниченное количество материала. Мы с удовольствием покажем вам фотографии из эксклюзивных проектов и образцы при личном общении.
Будем очень рады видеть вас на нашем стенде в экспо-дизайн центре MADEX, по адресу: ул. Рябиновая, д.41, стр.1, 2-й этаж.
Предлагаем выгодные условия работы для архитекторов, дизайнеров и других потенциальных партнеров . Мы будем рады обсудить условия сотрудничества и ответить на все ваши вопросы при встрече, либо по т. 7(495)767-0699, 7(916)673-6839.
- Услуги
- Изготовление авторских ковров по индивидуальным дизайн-проектам.
- Регионы обслуживания
- Москва
- Московская область
- Центральный регион РФ
- Российская Федерация
- Европа
- Азия
- Америка
- Адрес
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ул.Рябиновая, д.41, к.1
121471 Москва
Россия
+7-4957670699 www.privatdesign.ru
121471, г.Москва, ул.Рябиновая, 41, к.1, экспо-дизайн центр MADEX, 2-й этаж