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Privat Design Studio
Напольное покрытие Москва
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    • Квартира на Кутузовском, Privat Design Studio Privat Design Studio
    Квартира на Кутузовском, Privat Design Studio Privat Design Studio
    Квартира на Кутузовском, Privat Design Studio Privat Design Studio
    +28
    Квартира на Кутузовском

    Студия авторских ковров PRIVAT DESIGN более 10-ти лет занимается разработкой и производством ковров ручной работы (технология "ручной тафтинг"). Каждый такой ковер уникален,  разрабатывается по индивидуальному дизайн-проекту и, как правило, производится в единственном экземпляре. 

    Размер и форма ковра могут быть абсолютно разными, а цветовая палитра насчитывает до 1000 цветов и оттенков. 

    Наши ковры производятся из различных типов волокна: как натуральных - новозеландская шерсть, шелк, хлопковая вискоза, лен, бамбук (очень популярный на сегодняшний день материал), так и синтетических - акрил, полипропилен, нейлон. 

    Ковры изготавливаются вручную искусными мастерами, имеющими огромный многолетний опыт. Все это позволяет реализовать любой творческий замысел и удовлетворить пожелания самого взыскательного клиента.

    Вы можете самостоятельно разработать такой ковер с учетом особенностей интерьера, либо воспользоваться услугами наших дизайнеров, специализирующихся на коврах.

    Приглашаем вас посетить наш сайт – www.privatdesign.ru , где вы сможете найти более подробную информацию об авторских коврах, их производстве, техниках и еще много интересного.

    Цена на каждый ковер формируется индивидуально и может значительно колебаться в зависимости от материала и сложности исполнения. Наши цены абсолютно конкурентоспособны и выгодно отличаются от аналогичных предложений на рынке. Высокое качество исполнения гарантируем! 

    Так как большинство наших работ уникально и изготавливается в единственном экземпляре, несложно понять, что  Заказчики берут с нас обязательства не тиражировать эти работы в СМИ и, безусловно, в интернете. Посему, просим прощение за ограниченное количество материала. Мы с удовольствием покажем вам фотографии из эксклюзивных проектов и образцы при личном общении.

    Будем очень рады видеть вас на нашем стенде в экспо-дизайн центре MADEX, по адресу: ул. Рябиновая, д.41, стр.1, 2-й этаж. 

    Предлагаем выгодные условия работы для архитекторов, дизайнеров и других потенциальных партнеров . Мы будем рады обсудить  условия сотрудничества и ответить на все ваши вопросы при встрече, либо по т. 7(495)767-0699, 7(916)673-6839.

    Услуги
    Изготовление авторских ковров по индивидуальным дизайн-проектам.
    Регионы обслуживания
    • Москва
    • Московская область
    • Центральный регион РФ
    • Российская Федерация
    • Европа
    • Азия
    • Америка
    Адрес
    ул.Рябиновая, д.41, к.1
    121471 Москва
    Россия
    +7-4957670699 www.privatdesign.ru
    Законное владение

    121471, г.Москва, ул.Рябиновая, 41, к.1, экспо-дизайн центр MADEX, 2-й этаж

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