Студия авторских ковров PRIVAT DESIGN более 10-ти лет занимается разработкой и производством ковров ручной работы (технология "ручной тафтинг"). Каждый такой ковер уникален, разрабатывается по индивидуальному дизайн-проекту и, как правило, производится в единственном экземпляре.

Размер и форма ковра могут быть абсолютно разными, а цветовая палитра насчитывает до 1000 цветов и оттенков.

Наши ковры производятся из различных типов волокна: как натуральных - новозеландская шерсть, шелк, хлопковая вискоза, лен, бамбук (очень популярный на сегодняшний день материал), так и синтетических - акрил, полипропилен, нейлон.

Ковры изготавливаются вручную искусными мастерами, имеющими огромный многолетний опыт. Все это позволяет реализовать любой творческий замысел и удовлетворить пожелания самого взыскательного клиента.

Вы можете самостоятельно разработать такой ковер с учетом особенностей интерьера, либо воспользоваться услугами наших дизайнеров, специализирующихся на коврах.

Приглашаем вас посетить наш сайт – www.privatdesign.ru , где вы сможете найти более подробную информацию об авторских коврах, их производстве, техниках и еще много интересного.

Цена на каждый ковер формируется индивидуально и может значительно колебаться в зависимости от материала и сложности исполнения. Наши цены абсолютно конкурентоспособны и выгодно отличаются от аналогичных предложений на рынке. Высокое качество исполнения гарантируем!

Так как большинство наших работ уникально и изготавливается в единственном экземпляре, несложно понять, что Заказчики берут с нас обязательства не тиражировать эти работы в СМИ и, безусловно, в интернете. Посему, просим прощение за ограниченное количество материала. Мы с удовольствием покажем вам фотографии из эксклюзивных проектов и образцы при личном общении.

Будем очень рады видеть вас на нашем стенде в экспо-дизайн центре MADEX, по адресу: ул. Рябиновая, д.41, стр.1, 2-й этаж.

Предлагаем выгодные условия работы для архитекторов, дизайнеров и других потенциальных партнеров . Мы будем рады обсудить условия сотрудничества и ответить на все ваши вопросы при встрече, либо по т. 7(495)767-0699, 7(916)673-6839.