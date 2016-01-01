Студия дизайна интерьера 2GO DESIGN STUDIO специализируется на проектировании и визуализации интерьеров, архитектурном проектировании, предметной визуализации. Мы покажем Вам вашу мечту в кратчайшие сроки. Сотрудничество со строительными бригадами помогает нам реализовывать наши объекты в полном объеме.
Архитекторам, дизайнерам и производителям мы поможем создать наглядный материал, основанный на Ваших идеях. Показать то, чего ещё нет - наша работа.
- Услуги
- дизайн интерьеров
- Архитектурное проектирование
- Моделинг и предметная визуализация
- Регионы обслуживания
- Кострома и Россия
- Адрес
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Кинешемское шоссе, 34а
156008 Кострома, Россия
Россия
+7-9203823727 www.2godes.com