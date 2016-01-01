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2GO Design Studio
Дизайнеры интерьера Кострома, Россия
Обзор 9Проекты (9) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Теплота солнца. Квартира в современном стиле, 2GO Design Studio 2GO Design Studio Гостиная в стиле минимализм Дерево Бежевый
    Теплота солнца. Квартира в современном стиле, 2GO Design Studio 2GO Design Studio Гостиная в стиле минимализм Дерево Бежевый
    Теплота солнца. Квартира в современном стиле, 2GO Design Studio 2GO Design Studio Гостиная в стиле минимализм Изделия из древесины Бежевый
    +21
    Теплота солнца. Квартира в современном стиле
    Современная квартира для молодой семьи, 2GO Design Studio 2GO Design Studio Гостиная в стиле модерн Мрамор Белый
    Современная квартира для молодой семьи, 2GO Design Studio 2GO Design Studio Гостиная в стиле модерн Дерево Коричневый
    Современная квартира для молодой семьи, 2GO Design Studio 2GO Design Studio Гостиная в стиле модерн Стекло Белый
    +70
    Современная квартира для молодой семьи
    Кухня в современном стиле "Разноцветные маки", 2GO Design Studio 2GO Design Studio Кухня в стиле модерн Дерево Бежевый
    Кухня в современном стиле "Разноцветные маки", 2GO Design Studio 2GO Design Studio Кухня в стиле модерн МДФ Белый
    Кухня в современном стиле "Разноцветные маки", 2GO Design Studio 2GO Design Studio Кухня в стиле модерн Изделия из древесины Желтый
    +9
    Кухня в современном стиле "Разноцветные маки"
    Квартира - студия "Praga", 2GO Design Studio 2GO Design Studio Спальня в стиле модерн Дерево Бежевый
    Квартира - студия "Praga", 2GO Design Studio 2GO Design Studio Кухня в стиле модерн Пластик Белый
    Квартира - студия "Praga", 2GO Design Studio 2GO Design Studio Гардеробная в стиле модерн Стекло Белый
    +8
    Квартира - студия "Praga"
    Квартира - студия "White bricks", 2GO Design Studio 2GO Design Studio Гостиная в стиле модерн Кирпичи Белый
    Квартира - студия "White bricks", 2GO Design Studio 2GO Design Studio Гостиная в стиле модерн Мрамор Белый
    Квартира - студия "White bricks", 2GO Design Studio 2GO Design Studio Кухня в стиле модерн Дерево Белый
    +8
    Квартира - студия "White bricks"
    Квартира в классическом стиле, 2GO Design Studio 2GO Design Studio Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле Синий
    Квартира в классическом стиле, 2GO Design Studio 2GO Design Studio Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле Белый
    Квартира в классическом стиле, 2GO Design Studio 2GO Design Studio Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле Дерево Коричневый
    +18
    Квартира в классическом стиле
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    Студия дизайна интерьера 2GO DESIGN STUDIO специализируется на проектировании и визуализации интерьеров, архитектурном проектировании, предметной визуализации. Мы покажем Вам вашу мечту в кратчайшие сроки. Сотрудничество со строительными бригадами помогает нам реализовывать наши объекты в полном объеме. 

    Архитекторам, дизайнерам и производителям мы поможем создать наглядный материал, основанный на Ваших идеях. Показать то, чего ещё нет - наша работа.

    Услуги
    • дизайн интерьеров
    • Архитектурное проектирование
    • Моделинг и предметная визуализация
    Регионы обслуживания
    Кострома и Россия
    Адрес
    Кинешемское шоссе, 34а
    156008 Кострома, Россия
    Россия
    +7-9203823727 www.2godes.com
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