ДИЗАЙН-СТУДИЯ ПРИВИЛЕГИЯ – ЭТО СТИЛЬ
Наша концепция – абсолютный стиль во всем. Уже 15 лет мы создаем смелые и нестандартные решения в интерьере. Воплощаем креативную идею, находим гармоничный баланс в истории стилей и современных тенденциях. Высокие стандарты исполнения и качественные бренды мирового уровня позволяют нам создать интерьер вне времени, виртуозно заканчивающийся декорированием. Елена Коновалова – ведущий дизайнер и учредитель студии - дипломированный специалист в дизайне интерьера и реставрации антиквариата. Настоящий успех компании – это результат многолетнего упорного труда, умения организовать и реализовать строительный процесс и утонченный художественный вкус, способность найти баланс между комфортом и роскошью.
- Услуги
- Дизайн офисов
- Элитный дизайн интерьера
- Дизайн и ремонт под ключ
- Дизайн гостиниц
- Комплектация мебелью и аксессуарами
- Ландшафтный дизайн
- Текстильный декор интерьера
- Работа по камню
- Дизайн квартиры
- Дизайн ресторана
- Живопись на заказ
- Эксклюзивная мебель и оборудование на заказ
- Ремонт квартир в новостройках
- Строительство загородных домов
- Декорирование интерьера
- Ремонт квартир
- Авторский надзор
- Расчет инженерных коммуникаций
- Обмерные работы
- Золочение и серебрение
- Лепные работы
- Строительные работы
- Вышивка в интерьере
- Согласование проектов перепланировок
- Архитектурно-строительное проектирование зданий.
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- Регионы обслуживания
- Россия и Санкт-Петербург
- Награды компании
- ПОБЕДИТЕЛЬ МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРЕМИИ ARHIDEA 2011, INTERIA AWARDS 2012
- Адрес
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ул. Большая Конюшенная, д.15, оф.2
191186 Санкт-Петербург
Россия
+7-8123820310 privilege.spb.ru
191186, Санкт-Петербург, Невский пр., д.1, оф. 420