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Дизайн-студия <q>Привилегия</q>
Дизайнеры Санкт-Петербург
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Отзыв (2)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Грота, Дизайн-студия "Привилегия" Дизайн-студия 'Привилегия' Столовая комната в стиле модерн
    Грота, Дизайн-студия "Привилегия" Дизайн-студия 'Привилегия' Гостиная в стиле модерн
    Грота, Дизайн-студия "Привилегия" Дизайн-студия 'Привилегия' Гостиная в стиле модерн
    +12
    Грота

    ДИЗАЙН-СТУДИЯ ПРИВИЛЕГИЯ – ЭТО СТИЛЬ
    Наша концепция – абсолютный стиль во всем. Уже 15 лет мы создаем смелые и нестандартные решения в интерьере. Воплощаем креативную идею, находим гармоничный баланс в истории стилей и современных тенденциях. Высокие стандарты исполнения и качественные бренды мирового уровня позволяют нам создать интерьер вне времени, виртуозно заканчивающийся декорированием. Елена Коновалова – ведущий дизайнер и учредитель студии - дипломированный специалист в дизайне интерьера и реставрации антиквариата. Настоящий успех компании – это результат многолетнего упорного труда, умения организовать и реализовать строительный процесс и утонченный художественный вкус, способность найти баланс между комфортом и роскошью.

    Услуги
    • Дизайн офисов
    • Элитный дизайн интерьера
    • Дизайн и ремонт под ключ
    • Дизайн гостиниц
    • Комплектация мебелью и аксессуарами
    • Ландшафтный дизайн
    • Текстильный декор интерьера
    • Работа по камню
    • Дизайн квартиры
    • Дизайн ресторана
    • Живопись на заказ
    • Эксклюзивная мебель и оборудование на заказ
    • Ремонт квартир в новостройках
    • Строительство загородных домов
    • Декорирование интерьера
    • Ремонт квартир
    • Авторский надзор
    • Расчет инженерных коммуникаций
    • Обмерные работы
    • Золочение и серебрение
    • Лепные работы
    • Строительные работы
    • Вышивка в интерьере
    • Согласование проектов перепланировок
    • Архитектурно-строительное проектирование зданий.
    • Показать все 25 услуги
    Регионы обслуживания
    Россия и Санкт-Петербург
    Награды компании
    ПОБЕДИТЕЛЬ МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРЕМИИ ARHIDEA 2011, INTERIA AWARDS 2012
    Адрес
    ул. Большая Конюшенная, д.15, оф.2
    191186 Санкт-Петербург
    Россия
    +7-8123820310 privilege.spb.ru
    Законное владение

    191186, Санкт-Петербург, Невский пр., д.1, оф. 420

    Отзыв

    natalia.1105
    Мой отзыв – лишь личные впечатления, которыми я поделилась исключительно для того, что бы рассказать о возможном сценарии сотрудничества со студией «Привилегия» и лично с Еленой Коноваловой. Для нас сценарий сотрудничества, к сожалению, оказался негативным. Суд уже получил от нас необходимые документы и на основании них наложил арест на имущество и денежные счета ООО «Привилегия ВИП» и лично Елены Коноваловой.
    больше 1 года назад
    Дата проекта: Март 2020
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    natalia.1105
    Очень недовольны и даже врагам не посоветуем обращаться в студию дизайна Елены Коноваловой «Привилегия». Мы заехали в «отремонтированную» квартиру спустя не 9 месяцев, как нам обещала Елена, а через 3(!) года и до сих пор находим все новые и новые неприятные сюрпризы. На стадии разработки проекта все было хорошо: с нами работала замечательная девушка, которая точно смогла уловить все наши пожелания и создать интерьер мечты, но вместе с ремонтом начался настоящий кошмар. Сложилось ощущение, что ремонтники все время пытались продвинуть своих подрядчиков и поставщиков материалов, мебели и аксессуаров. Мы бы очень хотели довериться профессионалам в этом вопросе, но простой поиск и запросы в сети сразу вскрывали бешеную накрутку стоимости. Кроме того, они просто игнорировали проект и всё делали наобум – розетки, выходы, предметы интерьера – всё раз за разом размещалось в случайных местах, видимо, где бригаде было удобно. Когда мы на это указывали, все переделывали, чтобы следующий элемент опять разместить неправильно. Не добавляло удобства и то, что состав бригады постоянно менялся. В итоге нам пришлось искать независимого эксперта, который постоянно присутствовал в квартире и проверял ход ремонта (как вы понимаете, не бесплатно) и его качество. В ответ на наше возмущение Елена Коновалова хотела просто бросить наш проект в середине ремонта и получив 50% аванса. Нам удалось отстоять свои права, но уже после завершения ремонта выяснилось, что многим подрядчикам просто не заплатили, поэтому у нас нет никаких гарантий по выполненным ими работам, а команда, которая внедряла вентиляцию, отказывается предоставлять программное обеспечение для доступа к системе управления. Стоит ли говорить, что мы при этом полностью рассчитались с Еленой? И еще пара слов о юридической составляющей нашего ремонта. Договор мы заключили с одним юридическим лицом, а в процессе ремонта оно внезапно ликвидировалось, и мы узнали, что Елена уже работает под новым, похожим брендом. Я не юрист, но это вызывает определенные подозрения. А учитывая, как проходил ремонт, очень сомневаюсь, что все восторженные отзывы – правдивые, а сама Елена Коновалова – добропорядочная. Мы были вынуждены два года снимать жилье, потратили на ремонт в разы больше денег и времени, чем планировали, испортили себе нервы и главное уже не можем радоваться новой квартире. В итоге подаем на ООО «Привилегия ВИП» и лично Елену Коновалову в суд. Надеюсь, что мой отзыв поможет вам не повторить нашу ошибку и не заключить договор на ремонт со студией «Привилегия» или любой другой, за которой будет стоять Елена Коновалова. Если вы также как и мы попали под обаяние Елены, призываю делиться своими историями ремонта и тоже идти в суд. Если у вас еще остались сомнения, я могу более подробно лично рассказать вам про наш ремонт, пишите на natalia.1105@bk.ru
    почти 2 года назад
    Дата проекта: Март 2020
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