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Мастерская дизайна
Дизайнеры интерьера Екатеринбург
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Проекты

Новый проект
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    • Современный интерьер, Мастерская дизайна Мастерская дизайна Гостиная в стиле минимализм
    Современный интерьер, Мастерская дизайна Мастерская дизайна Гостиная в стиле минимализм
    Современный интерьер, Мастерская дизайна Мастерская дизайна Столовая комната в стиле минимализм
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    Современный интерьер

    Со свойственной нам творческой рассудительностью и быстротой практических действий мы проектируем принципиально новые и модернизируем изрядно наскучившие интерьеры, учитывая ваши предпочтения и нашу компетенцию.

    Услуги
    Дизайн интерьера и отделочные работы.
    Регионы обслуживания
    Екатеринбург
    Награды компании
    • Любопытны, а следовательно, беремся за исполнение самых необычных идей.
    • Поощряем нестандартные интерьерные задачи скидками на наши услуги.
    • Дорожим вашим временем и ценим аналогичное отношение к нашему.
    • Работаем умеренно быстро и уверенно качественно.
    • Не стремимся к количеству заказов, поэтому гордимся чистотой их исполнения.
    Адрес
    620000 Екатеринбург
    Россия
    +7-9222069936 designer-stiz.ru
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