Со свойственной нам творческой рассудительностью и быстротой практических действий мы проектируем принципиально новые и модернизируем изрядно наскучившие интерьеры, учитывая ваши предпочтения и нашу компетенцию.
- Услуги
- Дизайн интерьера и отделочные работы.
- Регионы обслуживания
- Екатеринбург
- Награды компании
- Любопытны, а следовательно, беремся за исполнение самых необычных идей.
- Поощряем нестандартные интерьерные задачи скидками на наши услуги.
- Дорожим вашим временем и ценим аналогичное отношение к нашему.
- Работаем умеренно быстро и уверенно качественно.
- Не стремимся к количеству заказов, поэтому гордимся чистотой их исполнения.
- Адрес
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620000 Екатеринбург
Россия
+7-9222069936 designer-stiz.ru