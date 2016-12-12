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Kisliakova Elena Interiors
Дизайнеры интерьера Москва
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Проекты

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    • Особняк в п.Расторгуево, МО, Kisliakova Elena Interiors Kisliakova Elena Interiors
    Особняк в п.Расторгуево, МО, Kisliakova Elena Interiors Kisliakova Elena Interiors
    Особняк в п.Расторгуево, МО, Kisliakova Elena Interiors Kisliakova Elena Interiors
    +36
    Особняк в п.Расторгуево, МО

    Авторское проектирование, комплектация и реализация интерьеров частных и общественных помещений с 1998 года.За время профессиональной деятельности было выполнено значительноеколичество объектов в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге:- проекты загородных домов;- приусадебных участков;- интерьеры городских квартир, в том числе в элитных жилых комплексах,таких как «Алые Паруса», «Триумф Палас», "Дирижабль", "Олимпийская деревня", "Созвездие Капитал" и т.д.- интерьеры офисов;- общественные интерьеры - магазины, спортивные центры, салоны красоты, рестораны и т.д.Большинство реализованных объектов принимали участие в профессиональныхконкурсах и опубликованы в крупных изданиях по интерьеру : «SALON», «Архидом», «Лучшие интерьеры»,«Красивые квартиры», "Современный дом", «Частная архитектура» и т.д.-------------------------------------------Профессиональное проектирование, перепланировка любой сложности,воплощение замысла в любых стилях -от традиционно классического, до смешанных и современных.Индивидуальный подход, внимание к деталям, ответственность.Сопровождение проекта.Доступная стоимость услуг.--------------------------------------------В период с 2007-2015 г. все работы осуществлялись в соавторстве с дизайнером, Членом Союза Дизайнеров Москвы - Илюшиной Еленой.

    Услуги
    Дизайн интерьера частных и общественных помещений
    Регионы обслуживания
    • Москва
    • Мо
    • Санкт-Петербург и т.д.
    Адрес
    121151 Москва
    Россия
    +7-9166780453
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