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RemontEcoTechnology
Строители Москва
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    • Ремонт квартиры и дизайн интерьера по расценкам 2016 года в Москве от команды профессионалов RemontEcoTechnology, RemontEcoTechnology RemontEcoTechnology
    Ремонт квартиры и дизайн интерьера по расценкам 2016 года в Москве от команды профессионалов RemontEcoTechnology, RemontEcoTechnology RemontEcoTechnology
    Ремонт квартиры и дизайн интерьера по расценкам 2016 года в Москве от команды профессионалов RemontEcoTechnology, RemontEcoTechnology RemontEcoTechnology
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    Ремонт квартиры и дизайн интерьера по расценкам 2016 года в Москве от команды профессионалов RemontEcoTechnology
    Обложка - лого, RemontEcoTechnology RemontEcoTechnology
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    Полное сопровождение объекта. Ремонт и отделка квартир "под

    ключ "

    Основная Специализация Компания специализируется на Компания специализируется на
    компании  bnbhouse  - профессиональное оказание услуг, по ремонту и отделке помещений. Наш колоссальный опыт, полученный за 8  лет  ВОПЛОЩЕНИЯ в РЕАЛИЗАЦИИ жизнь Практики  эксклюзивных  дизайн -  проектов, самыми объёмными справляться и сложными безукоризненно нам с позволяет помещениями, прихотливыми идеями и необычными цветовыми решениями.

              Мы уделяем особое внимание применению передовых технологий и выбору высококачественных материалов, повышению квалификации мастеров компании и выполнению поставленных перед нами задач, гарантируя лучший результат.

    Реализация и воплощение дизайн - проектов интерьера "под ключ"

    - Выезд инженера-технолога на объект и составления сметы, профессиональная консультация.

    -. Расчет сметы Прозрачный Расчет стоимости ремонта, черновых материалов - в 100% объёме, скрывая от НЕ Вас конечную стоимость услуг и Дополнительные работы.

    - Предоставление договора, отчета и сформированной стоимости Вашего заказа, предложения по удешевлению стоимости и профессиональные решения, поставленных перед нами задач.

    -. Сроки Четкие Мы указываем реальные Сроки проведения работ

    и утверждаем их до начала работ. Точное соблюдение установленных договором сроков.

    - Настоящие мастера. В нашей команде оказывают услуги только профессиональные мастера, с подтверждённым опытом работы.

     - Гарантия качества. 2 года гарантии на все виды отделочных работ. 

    Мы уверены в своем профессионализме и несем ответственность за выполнение всех работ.

    - Персональная ответственность. За каждым объектом закрепляется прораб, который курирует выполнение всех работ.

    - Фиксированные цены. Полностью соответствующие качеству и уровню работы. Стоимость работ закрепляется в договоре и уже НЕ меняется в дальнейшем.

    - Не практикуем использование дешевых и не сертифицированных материалов, с целью угодить Клиенту в цене.

    - «Европейский Сервис» - уровень оказания услуг и профессионализм сотрудников компании.

    Б & Б Дом - ответственный подход, безупречный результат!

    Руководитель компании ООО «бнбхаус» 

     г. Москва 

    Тел:. 8 (916) 816-29-46 

    E-mail: bnbhouse@mail.ru

    www.bnbhouse. ru

    - Горят сроки исполнения работ?

    - Обещания Клиенту разнятся с действительностью?

    - Недопонимание, конфликты, испорченный телефон и негатив в процессе работ?

    - Спланированный бюджет постоянно растет из-за удорожания или дополнительных работ?

    Наш опыт и профессионализм, исключил такой подход к оказанию услуг.

    Услуги
    • строительство
    • ремонт квартир под ключ
    • ремонт квартир и домов
    • дизайн интерьера.
    Регионы обслуживания
    Москва
    Награды компании
    http://remontecotechnology.tiu.ru/
    Адрес
    Комсомольский проспект 29
    2200000 Москва
    Россия
    +7-9636119140 remontecotechnology.tiu.ru
    Законное владение

    http://remontecotechnology.tiu.ru/

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