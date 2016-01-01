Полное сопровождение объекта. Ремонт и отделка квартир "под

ключ "

Основная Специализация Компания специализируется на Компания специализируется на

компании bnbhouse - профессиональное оказание услуг, по ремонту и отделке помещений. Наш колоссальный опыт, полученный за 8 лет ВОПЛОЩЕНИЯ в РЕАЛИЗАЦИИ жизнь Практики эксклюзивных дизайн - проектов, самыми объёмными справляться и сложными безукоризненно нам с позволяет помещениями, прихотливыми идеями и необычными цветовыми решениями.

Мы уделяем особое внимание применению передовых технологий и выбору высококачественных материалов, повышению квалификации мастеров компании и выполнению поставленных перед нами задач, гарантируя лучший результат.

Реализация и воплощение дизайн - проектов интерьера "под ключ"

- Выезд инженера-технолога на объект и составления сметы, профессиональная консультация.

-. Расчет сметы Прозрачный Расчет стоимости ремонта, черновых материалов - в 100% объёме, скрывая от НЕ Вас конечную стоимость услуг и Дополнительные работы.

- Предоставление договора, отчета и сформированной стоимости Вашего заказа, предложения по удешевлению стоимости и профессиональные решения, поставленных перед нами задач.

-. Сроки Четкие Мы указываем реальные Сроки проведения работ

и утверждаем их до начала работ. Точное соблюдение установленных договором сроков.

- Настоящие мастера. В нашей команде оказывают услуги только профессиональные мастера, с подтверждённым опытом работы.

- Гарантия качества. 2 года гарантии на все виды отделочных работ.

Мы уверены в своем профессионализме и несем ответственность за выполнение всех работ.

- Персональная ответственность. За каждым объектом закрепляется прораб, который курирует выполнение всех работ.

- Фиксированные цены. Полностью соответствующие качеству и уровню работы. Стоимость работ закрепляется в договоре и уже НЕ меняется в дальнейшем.

- Не практикуем использование дешевых и не сертифицированных материалов, с целью угодить Клиенту в цене.

- «Европейский Сервис» - уровень оказания услуг и профессионализм сотрудников компании.

Б & Б Дом - ответственный подход, безупречный результат!

Руководитель компании ООО «бнбхаус»

г. Москва

Тел:. 8 (916) 816-29-46

E-mail: bnbhouse@mail.ru

www.bnbhouse. ru

- Горят сроки исполнения работ?

- Обещания Клиенту разнятся с действительностью?

- Недопонимание, конфликты, испорченный телефон и негатив в процессе работ?

- Спланированный бюджет постоянно растет из-за удорожания или дополнительных работ?

Наш опыт и профессионализм, исключил такой подход к оказанию услуг.