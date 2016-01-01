Полное сопровождение объекта. Ремонт и отделка квартир "под
ключ "
Основная Специализация Компания специализируется на Компания специализируется на
компании bnbhouse - профессиональное оказание услуг, по ремонту и отделке помещений. Наш колоссальный опыт, полученный за 8 лет ВОПЛОЩЕНИЯ в РЕАЛИЗАЦИИ жизнь Практики эксклюзивных дизайн - проектов, самыми объёмными справляться и сложными безукоризненно нам с позволяет помещениями, прихотливыми идеями и необычными цветовыми решениями.
Мы уделяем особое внимание применению передовых технологий и выбору высококачественных материалов, повышению квалификации мастеров компании и выполнению поставленных перед нами задач, гарантируя лучший результат.
Реализация и воплощение дизайн - проектов интерьера "под ключ"
- Выезд инженера-технолога на объект и составления сметы, профессиональная консультация.
-. Расчет сметы Прозрачный Расчет стоимости ремонта, черновых материалов - в 100% объёме, скрывая от НЕ Вас конечную стоимость услуг и Дополнительные работы.
- Предоставление договора, отчета и сформированной стоимости Вашего заказа, предложения по удешевлению стоимости и профессиональные решения, поставленных перед нами задач.
-. Сроки Четкие Мы указываем реальные Сроки проведения работ
и утверждаем их до начала работ. Точное соблюдение установленных договором сроков.
- Настоящие мастера. В нашей команде оказывают услуги только профессиональные мастера, с подтверждённым опытом работы.
- Гарантия качества. 2 года гарантии на все виды отделочных работ.
Мы уверены в своем профессионализме и несем ответственность за выполнение всех работ.
- Персональная ответственность. За каждым объектом закрепляется прораб, который курирует выполнение всех работ.
- Фиксированные цены. Полностью соответствующие качеству и уровню работы. Стоимость работ закрепляется в договоре и уже НЕ меняется в дальнейшем.
- Не практикуем использование дешевых и не сертифицированных материалов, с целью угодить Клиенту в цене.
- «Европейский Сервис» - уровень оказания услуг и профессионализм сотрудников компании.
Б & Б Дом - ответственный подход, безупречный результат!
Руководитель компании ООО «бнбхаус»
г. Москва
Тел:. 8 (916) 816-29-46
E-mail: bnbhouse@mail.ru
- Горят сроки исполнения работ?
- Обещания Клиенту разнятся с действительностью?
- Недопонимание, конфликты, испорченный телефон и негатив в процессе работ?
- Спланированный бюджет постоянно растет из-за удорожания или дополнительных работ?
Наш опыт и профессионализм, исключил такой подход к оказанию услуг.
- Услуги
- строительство
- ремонт квартир под ключ
- ремонт квартир и домов
- дизайн интерьера.
- Регионы обслуживания
- Москва
- Награды компании
- http://remontecotechnology.tiu.ru/
- Адрес
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Комсомольский проспект 29
2200000 Москва
Россия
+7-9636119140 remontecotechnology.tiu.ru
http://remontecotechnology.tiu.ru/