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Студия дизайна интерьера <q>SUN</q>
Дизайнеры интерьера Санкт-Петербург
Обзор 9Проекты (9) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Спальня в английском стиле, Студия дизайна интерьера "SUN" Студия дизайна интерьера 'SUN' Спальня в классическом стиле Зеленый
    Спальня в английском стиле, Студия дизайна интерьера "SUN" Студия дизайна интерьера 'SUN' Спальня в классическом стиле Зеленый
    Спальня в английском стиле, Студия дизайна интерьера "SUN" Студия дизайна интерьера 'SUN' Спальня в классическом стиле Зеленый
    +2
    Спальня в английском стиле
    Гостиная в стиле неоклассика, Студия дизайна интерьера "SUN" Студия дизайна интерьера 'SUN' Гостиная в классическом стиле Многоцветный
    Гостиная в стиле неоклассика, Студия дизайна интерьера "SUN" Студия дизайна интерьера 'SUN' Гостиная в классическом стиле Многоцветный
    Гостиная в стиле неоклассика, Студия дизайна интерьера "SUN" Студия дизайна интерьера 'SUN' Гостиная в классическом стиле Многоцветный
    +1
    Гостиная в стиле неоклассика
    Кухня в стиле прованс, Студия дизайна интерьера "SUN" Студия дизайна интерьера 'SUN' Кухня в стиле кантри Бежевый
    Кухня в стиле прованс, Студия дизайна интерьера "SUN" Студия дизайна интерьера 'SUN' Кухня в стиле кантри Бежевый
    Кухня в стиле прованс, Студия дизайна интерьера "SUN" Студия дизайна интерьера 'SUN' Кухня в стиле кантри Бежевый
    Кухня в стиле прованс
    Квартира ЖК "Парадный квартал", Студия дизайна интерьера "SUN" Студия дизайна интерьера 'SUN' Гостиные в эклектичном стиле Серый
    Квартира ЖК "Парадный квартал", Студия дизайна интерьера "SUN" Студия дизайна интерьера 'SUN' Гостиные в эклектичном стиле Серый
    Квартира ЖК "Парадный квартал", Студия дизайна интерьера "SUN" Студия дизайна интерьера 'SUN' Кухни в эклектичном стиле Серый
    +4
    Квартира ЖК "Парадный квартал"
    Загородный дом в стиле шале, Студия дизайна интерьера "SUN" Студия дизайна интерьера 'SUN' Гостиные в эклектичном стиле
    Загородный дом в стиле шале, Студия дизайна интерьера "SUN" Студия дизайна интерьера 'SUN' Гостиные в эклектичном стиле
    Загородный дом в стиле шале, Студия дизайна интерьера "SUN" Студия дизайна интерьера 'SUN' Гостиные в эклектичном стиле
    +13
    Загородный дом в стиле шале
    Квартира в стиле фьюжн, Студия дизайна интерьера "SUN" Студия дизайна интерьера 'SUN' Гостиные в эклектичном стиле
    Квартира в стиле фьюжн, Студия дизайна интерьера "SUN" Студия дизайна интерьера 'SUN' Гостиные в эклектичном стиле
    Квартира в стиле фьюжн, Студия дизайна интерьера "SUN" Студия дизайна интерьера 'SUN' Коридор, прихожая и лестница в эклектичном стиле
    +10
    Квартира в стиле фьюжн
    Показать все 9 проекты

    Основная направленность – это проектирование жилых интерьеров, от загородных домов до небольших квартир-студий.

    В нашей компании Вы можете получить весь комплекс услуг по созданию интерьера, который включает: согласование перепланировки, если это необходимо; проектирование и трехмерную визуализацию помещений, подбор материалов и мебели, отделочные работы и декорирование.

    Услуги
    • проектирование интерьера
    • визуализация
    • декорирование
    Регионы обслуживания
    Санкт-Петербург
    Адрес
    190000 Санкт-Петербург
    Россия
    +7-8129616103 sun-interiors.ru
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