Основная направленность – это проектирование жилых интерьеров, от загородных домов до небольших квартир-студий.

В нашей компании Вы можете получить весь комплекс услуг по созданию интерьера, который включает: согласование перепланировки, если это необходимо; проектирование и трехмерную визуализацию помещений, подбор материалов и мебели, отделочные работы и декорирование.