Основная направленность – это проектирование жилых интерьеров, от загородных домов до небольших квартир-студий.
В нашей компании Вы можете получить весь комплекс услуг по созданию интерьера, который включает: согласование перепланировки, если это необходимо; проектирование и трехмерную визуализацию помещений, подбор материалов и мебели, отделочные работы и декорирование.
- Услуги
- проектирование интерьера
- визуализация
- декорирование
- Регионы обслуживания
- Санкт-Петербург
- Адрес
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190000 Санкт-Петербург
Россия
+7-8129616103 sun-interiors.ru