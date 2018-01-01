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Дизайн студия Алёны Чекалиной
Дизайнеры интерьера Москва
Обзор 27Проекты (27) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
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    • НЕСКУЧНЫЙ ДОМ, Дизайн студия Алёны Чекалиной Дизайн студия Алёны Чекалиной Гостиные в эклектичном стиле
    НЕСКУЧНЫЙ ДОМ, Дизайн студия Алёны Чекалиной Дизайн студия Алёны Чекалиной Гостиные в эклектичном стиле
    НЕСКУЧНЫЙ ДОМ, Дизайн студия Алёны Чекалиной Дизайн студия Алёны Чекалиной Гостиные в эклектичном стиле
    +38
    НЕСКУЧНЫЙ ДОМ
    ЯСНОЕ НЕБО, Дизайн студия Алёны Чекалиной Дизайн студия Алёны Чекалиной Гостиные в эклектичном стиле
    ЯСНОЕ НЕБО, Дизайн студия Алёны Чекалиной Дизайн студия Алёны Чекалиной Кухни в эклектичном стиле
    ЯСНОЕ НЕБО, Дизайн студия Алёны Чекалиной Дизайн студия Алёны Чекалиной Столовая комната в эклектичном стиле
    +30
    ЯСНОЕ НЕБО
    СОВРЕМЕННАЯ РОСКОШЬ, Дизайн студия Алёны Чекалиной Дизайн студия Алёны Чекалиной Гостиная в классическом стиле
    СОВРЕМЕННАЯ РОСКОШЬ, Дизайн студия Алёны Чекалиной Дизайн студия Алёны Чекалиной Гостиная в классическом стиле
    СОВРЕМЕННАЯ РОСКОШЬ, Дизайн студия Алёны Чекалиной Дизайн студия Алёны Чекалиной Гостиная в классическом стиле
    +51
    СОВРЕМЕННАЯ РОСКОШЬ
    ИНДУСТРИАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ, Дизайн студия Алёны Чекалиной Дизайн студия Алёны Чекалиной Кухня в стиле лофт
    ИНДУСТРИАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ, Дизайн студия Алёны Чекалиной Дизайн студия Алёны Чекалиной Кухня в стиле лофт
    ИНДУСТРИАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ, Дизайн студия Алёны Чекалиной Дизайн студия Алёны Чекалиной Кухня в стиле лофт
    +25
    ИНДУСТРИАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ
    ЧИСТОЕ НАЧАЛО, Дизайн студия Алёны Чекалиной Дизайн студия Алёны Чекалиной Столовая комната в эклектичном стиле
    ЧИСТОЕ НАЧАЛО, Дизайн студия Алёны Чекалиной Дизайн студия Алёны Чекалиной Гостиные в эклектичном стиле
    ЧИСТОЕ НАЧАЛО, Дизайн студия Алёны Чекалиной Дизайн студия Алёны Чекалиной Гостиные в эклектичном стиле
    +38
    ЧИСТОЕ НАЧАЛО
    МЯТНО-ЛИЛОВОЕ ДЫХАНИЕ, Дизайн студия Алёны Чекалиной Дизайн студия Алёны Чекалиной Гостиные в эклектичном стиле
    МЯТНО-ЛИЛОВОЕ ДЫХАНИЕ, Дизайн студия Алёны Чекалиной Дизайн студия Алёны Чекалиной Столовая комната в эклектичном стиле
    МЯТНО-ЛИЛОВОЕ ДЫХАНИЕ, Дизайн студия Алёны Чекалиной Дизайн студия Алёны Чекалиной Кухни в эклектичном стиле
    +25
    МЯТНО-ЛИЛОВОЕ ДЫХАНИЕ
    Показать все 27 проекты

    Мы оказываем широкий спектр услуг - дизайн проект квартир,
    домов и общественных помещений; помощь в комплектации объектов и декорировании; предложим надежную строительную бригаду и проконтролируем весь процесс ремонта.

    Сотрудничая с дизайн-студией Алёны Чекалиной Вы всегда будете довольны. Мы знаем секрет, как услышать клиента и создать дизайн, который превзойдет ожидания.

    Дизайн студия Алёны Чекалиной | Дизайн проекты квартир, домов, офисов (https://des-ign.ru)

    Услуги
    Дизайн интерьера, Визуализации и авторский надзор
    Регионы обслуживания
    Весь мир и Москва
    Адрес
    Площадь победы
    101000 Москва
    Россия
    +7-9166502951 des-ign.ru

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