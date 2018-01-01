Мы оказываем широкий спектр услуг - дизайн проект квартир,
домов и общественных помещений; помощь в комплектации объектов и декорировании; предложим надежную строительную бригаду и проконтролируем весь процесс ремонта.
Сотрудничая с дизайн-студией Алёны Чекалиной Вы всегда будете довольны. Мы знаем секрет, как услышать клиента и создать дизайн, который превзойдет ожидания.
Дизайн студия Алёны Чекалиной | Дизайн проекты квартир, домов, офисов (https://des-ign.ru)
- Услуги
- Дизайн интерьера, Визуализации и авторский надзор
- Регионы обслуживания
- Весь мир и Москва
- Адрес
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Площадь победы
101000 Москва
Россия
+7-9166502951 des-ign.ru