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Lidiya Goncharuk
Дизайнеры интерьера Сочи
Обзор 15Проекты (15) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
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    • Детская для мальчика и девочки 18м.кв. Сочи, ул.Донская., Lidiya Goncharuk Lidiya Goncharuk Детские комната в эклектичном стиле
    Детская для мальчика и девочки 18м.кв. Сочи, ул.Донская., Lidiya Goncharuk Lidiya Goncharuk Детские комната в эклектичном стиле
    Детская для мальчика и девочки 18м.кв. Сочи, ул.Донская., Lidiya Goncharuk Lidiya Goncharuk Детские комната в эклектичном стиле
    +3
    Детская для мальчика и девочки 18м.кв. Сочи, ул.Донская.
    Двухкомнатная квартира 63м.кв. Сочи, пер.Рахманинова., Lidiya Goncharuk Lidiya Goncharuk Гостиная в стиле минимализм
    Двухкомнатная квартира 63м.кв. Сочи, пер.Рахманинова., Lidiya Goncharuk Lidiya Goncharuk Гостиная в стиле минимализм
    Двухкомнатная квартира 63м.кв. Сочи, пер.Рахманинова., Lidiya Goncharuk Lidiya Goncharuk Гостиная в стиле минимализм
    +16
    Двухкомнатная квартира 63м.кв. Сочи, пер.Рахманинова.
    Двухкомнатная квартира 38м.кв. Сочи, ул. Виноградная., Lidiya Goncharuk Lidiya Goncharuk Гостиная в стиле кантри
    Двухкомнатная квартира 38м.кв. Сочи, ул. Виноградная., Lidiya Goncharuk Lidiya Goncharuk Встроенные кухни
    Двухкомнатная квартира 38м.кв. Сочи, ул. Виноградная., Lidiya Goncharuk Lidiya Goncharuk Гостиная в стиле кантри
    +8
    Двухкомнатная квартира 38м.кв. Сочи, ул. Виноградная.
    Двухкомнатная квартира 33 м.кв. Сочи, ул. Тимирязева., Lidiya Goncharuk Lidiya Goncharuk Гостиная в стиле минимализм
    Двухкомнатная квартира 33 м.кв. Сочи, ул. Тимирязева., Lidiya Goncharuk Lidiya Goncharuk Гостиная в стиле минимализм
    Двухкомнатная квартира 33 м.кв. Сочи, ул. Тимирязева., Lidiya Goncharuk Lidiya Goncharuk Гостиная в стиле минимализм
    +11
    Двухкомнатная квартира 33 м.кв. Сочи, ул. Тимирязева.
    Детская. Сочи, ул. Пасечная., Lidiya Goncharuk Lidiya Goncharuk Спальни для мальчиков
    Детская. Сочи, ул. Пасечная., Lidiya Goncharuk Lidiya Goncharuk Спальни для мальчиков
    Детская. Сочи, ул. Пасечная., Lidiya Goncharuk Lidiya Goncharuk Спальни для мальчиков
    +3
    Детская. Сочи, ул. Пасечная.
    Спальня. Сочи, ул. Пасечная., Lidiya Goncharuk Lidiya Goncharuk Маленькие спальни
    Спальня. Сочи, ул. Пасечная., Lidiya Goncharuk Lidiya Goncharuk Маленькие спальни
    Спальня. Сочи, ул. Пасечная., Lidiya Goncharuk Lidiya Goncharuk Маленькие спальни
    +4
    Спальня. Сочи, ул. Пасечная.
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    Индивидуальный подход к разработке каждого интерьера. В ходе работ учитываются все пожелания заказчика. Поиск эргономических, функциональных и стилистических решений для максимально удобного использования будущего пространства. Набор услуг, сроки исполнения и стоимость работ зависят от особенностей объекта и ваших пожеланий.

    Услуги
    • Дизайн интерьера
    • разработка чертежей
    • 3D эскизы
    • подбор материалов
    • авторский контроль
    Регионы обслуживания
    Сочи. Другие регионы дистанционно.
    Адрес
    354066 Сочи
    Россия
    +7-9183000019 lidane.ru

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