Индивидуальный подход к разработке каждого интерьера. В ходе работ учитываются все пожелания заказчика. Поиск эргономических, функциональных и стилистических решений для максимально удобного использования будущего пространства. Набор услуг, сроки исполнения и стоимость работ зависят от особенностей объекта и ваших пожеланий.
- Услуги
- Дизайн интерьера
- разработка чертежей
- 3D эскизы
- подбор материалов
- авторский контроль
- Регионы обслуживания
- Сочи. Другие регионы дистанционно.
- Адрес
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354066 Сочи
Россия
+7-9183000019 lidane.ru