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Polygon arch&amp;des
CGI/Визуализация Lviv
Обзор 12Проекты (12) 1Книги идей (1)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Raia apartment, Polygon arch&des Polygon arch&des Кухня в скандинавском стиле Белый
    Raia apartment, Polygon arch&des Polygon arch&des Столовая комната в скандинавском стиле
    Raia apartment, Polygon arch&des Polygon arch&des Гостиная в скандинавском стиле
    +7
    Raia apartment
    Volynets apartment, Polygon arch&des Polygon arch&des Кухня в стиле минимализм
    Volynets apartment, Polygon arch&des Polygon arch&des Гостиная в стиле минимализм
    Volynets apartment, Polygon arch&des Polygon arch&des Спальня в стиле минимализм
    +8
    Volynets apartment
    Loft 73, Polygon arch&des Polygon arch&des Гостиная в стиле минимализм
    Loft 73, Polygon arch&des Polygon arch&des Гостиная в стиле минимализм Серый
    Loft 73, Polygon arch&des Polygon arch&des Кухня в стиле минимализм Эффект древесины
    +9
    Loft 73
    TK apartment, Polygon arch&des Polygon arch&des Гостиная в стиле модерн Белый
    TK apartment, Polygon arch&des Polygon arch&des Рабочий кабинет в стиле модерн Серый
    TK apartment, Polygon arch&des Polygon arch&des Гостиная в стиле модерн Белый
    +10
    TK apartment
    Myalik apartment, Polygon arch&des Polygon arch&des Гостиная в стиле модерн
    Myalik apartment, Polygon arch&des Polygon arch&des Рабочий кабинет в стиле модерн
    Myalik apartment, Polygon arch&des Polygon arch&des Рабочий кабинет в стиле модерн
    +10
    Myalik apartment
    Fresh apartments, Polygon arch&des Polygon arch&des Кухня в стиле минимализм
    Fresh apartments, Polygon arch&des Polygon arch&des Гостиная в стиле минимализм
    Fresh apartments, Polygon arch&des Polygon arch&des Гостиная в стиле минимализм
    +9
    Fresh apartments
    Показать все 12 проекты

    Rover Building Company занимается проектированием зданий, интерьерным и ландшафтным дизайном и предоставляет услуги по всей Украине и за рубежом. Мы осуществляем все виды проектных работ и авторский надзор за строительными работами. Специализируемся в области проектирования и управления проектами, сопровождая клиентов от начала и до завершения проекта.На протяжении своей деятельности мы приобрели большой опыт в сфере архитектурного проектирования жилья, дизайна интерьера и ландшафта. Наш подход к созданию концепций базируется на инновационном техническом и идейном мышлении. Все наши проекты основываются на понимании целей и желанию клиента, анализе территории и ее исторического значения, а также на учете потребностей всех пользователей.В настоящее время Rover Building Compuny работает над рядом престижных проектов. Наши специалисты - это талантливые сертифицированные архитекторы и дизайнеры из разных уголков мира.

    Услуги
    • Профессиональная визуализация
    • архитектура
    • Дизайн
    Регионы обслуживания
    Украина и европа
    Награды компании
    https://www.behance.net/polygongroup
    Адрес
    zdorovia str
    79013 Lviv
    Украина
    +380-634575245 polygons.pro/en
    Законное владение

    st.Zhovkivska 28

    Lviv, Ukraine

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