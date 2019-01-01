Rover Building Company занимается проектированием зданий, интерьерным и ландшафтным дизайном и предоставляет услуги по всей Украине и за рубежом. Мы осуществляем все виды проектных работ и авторский надзор за строительными работами. Специализируемся в области проектирования и управления проектами, сопровождая клиентов от начала и до завершения проекта.На протяжении своей деятельности мы приобрели большой опыт в сфере архитектурного проектирования жилья, дизайна интерьера и ландшафта. Наш подход к созданию концепций базируется на инновационном техническом и идейном мышлении. Все наши проекты основываются на понимании целей и желанию клиента, анализе территории и ее исторического значения, а также на учете потребностей всех пользователей.В настоящее время Rover Building Compuny работает над рядом престижных проектов. Наши специалисты - это талантливые сертифицированные архитекторы и дизайнеры из разных уголков мира.