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ООО <q>Ваш уютный дом</q>
Дизайнеры интерьера Тюмень
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    • Спальня, ООО "Ваш уютный дом" ООО 'Ваш уютный дом'
    Спальня

    ООО "Ваш уютный дом" - опытная компания на рынке ремонтно-строительных услуг и создания дизайна интерьера всех типов помещений в г.Тюмени.

      Опыт наших профессионалов, внушительный портфель выполненных заказов, ответственный подход к делу - все это в совокупности дает гарантию нужного результата. Портфолио нашей компании включает разнообразный перечень услуг - разработка дизайн-проекта объекта, ремонтные работы любой сложности всех типов помещений, строительство индивидуальных малоэтажных домов, создание и реализация ландшафтных решений, продажа строительных и отделочных материалов и т.д. Итоговое качество выполненной работы, адекватные цены, вежливый персонал и довольные клиенты - вот те самые причины, по которым стоит сотрудничать именно с нашей  компанией. Все специалисты ООО "Ваш уютный дом" имеют профессиональное высшее и средне-специальное образование, поэтому в качестве заказанных работ можно не сомневаться. У нас Вы всегда получите бесплатную консультацию при строительстве собственного дома, выполнении ремонтных работ, и создании неповторимого образа своего дома. Кроме это, при реализации разработанных дизайн-проектов, всегда реализуется бесплатный авторский надзор.

    Услуги
    • ремонт квартир под ключ
    • создание дизайн-проекта интерьера
    Регионы обслуживания
    Тюмень
    Адрес
    Широтная, 168
    625000 Тюмень
    Россия
    +7-3452618936 proremont-m2.ru
    Законное владение

    РФ, г.Тюмень, ул.Широтная, 168

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