ООО "Ваш уютный дом" - опытная компания на рынке ремонтно-строительных услуг и создания дизайна интерьера всех типов помещений в г.Тюмени.
Опыт наших профессионалов, внушительный портфель выполненных заказов, ответственный подход к делу - все это в совокупности дает гарантию нужного результата. Портфолио нашей компании включает разнообразный перечень услуг - разработка дизайн-проекта объекта, ремонтные работы любой сложности всех типов помещений, строительство индивидуальных малоэтажных домов, создание и реализация ландшафтных решений, продажа строительных и отделочных материалов и т.д. Итоговое качество выполненной работы, адекватные цены, вежливый персонал и довольные клиенты - вот те самые причины, по которым стоит сотрудничать именно с нашей компанией. Все специалисты ООО "Ваш уютный дом" имеют профессиональное высшее и средне-специальное образование, поэтому в качестве заказанных работ можно не сомневаться. У нас Вы всегда получите бесплатную консультацию при строительстве собственного дома, выполнении ремонтных работ, и создании неповторимого образа своего дома. Кроме это, при реализации разработанных дизайн-проектов, всегда реализуется бесплатный авторский надзор.
- Услуги
- ремонт квартир
под ключ
- создание дизайн-проекта интерьера
- ремонт квартир
- Регионы обслуживания
- Тюмень
- Адрес
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Широтная, 168
625000 Тюмень
Россия
+7-3452618936 proremont-m2.ru
РФ, г.Тюмень, ул.Широтная, 168