ООО "Ваш уютный дом" - опытная компания на рынке ремонтно-строительных услуг и создания дизайна интерьера всех типов помещений в г.Тюмени.

Опыт наших профессионалов, внушительный портфель выполненных заказов, ответственный подход к делу - все это в совокупности дает гарантию нужного результата. Портфолио нашей компании включает разнообразный перечень услуг - разработка дизайн-проекта объекта, ремонтные работы любой сложности всех типов помещений, строительство индивидуальных малоэтажных домов, создание и реализация ландшафтных решений, продажа строительных и отделочных материалов и т.д. Итоговое качество выполненной работы, адекватные цены, вежливый персонал и довольные клиенты - вот те самые причины, по которым стоит сотрудничать именно с нашей компанией. Все специалисты ООО "Ваш уютный дом" имеют профессиональное высшее и средне-специальное образование, поэтому в качестве заказанных работ можно не сомневаться. У нас Вы всегда получите бесплатную консультацию при строительстве собственного дома, выполнении ремонтных работ, и создании неповторимого образа своего дома. Кроме это, при реализации разработанных дизайн-проектов, всегда реализуется бесплатный авторский надзор.