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Виктория Капитонова
Дизайнеры интерьера Санкт-Петербург
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Проекты

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    • Итальянский ресторан "МАМА РОМА"., Виктория Капитонова Виктория Капитонова Конференц-центры в средиземноморском стиле
    Итальянский ресторан "МАМА РОМА"., Виктория Капитонова Виктория Капитонова Конференц-центры в средиземноморском стиле
    Итальянский ресторан "МАМА РОМА"., Виктория Капитонова Виктория Капитонова Конференц-центры в средиземноморском стиле
    +5
    Итальянский ресторан "МАМА РОМА".

    Практикующий архитектор - дизайнер общественных и частных интерьеров. Многолетний опыт работы с давно известными ресторанными, и не только, брендами. Выпускница архитектурного факультета Санкт-Петербургского государственного Академического института живописи, скульптуры и архитектуры им И. Е. Репина. Даю консультации по декорированию. Делаю проекты и визуализации. Причём акварельные даже лучше компьютерных - эскизы заказчики развешивают на стены, что необычно в эпоху глобальной компьютеризации. И, конечно, веду все проекты.

    Регионы обслуживания
    Санкт-Петербург
    Адрес
    199000 Санкт-Петербург
    Россия
    +7-9219703415
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