Практикующий архитектор - дизайнер общественных и частных интерьеров. Многолетний опыт работы с давно известными ресторанными, и не только, брендами. Выпускница архитектурного факультета Санкт-Петербургского государственного Академического института живописи, скульптуры и архитектуры им И. Е. Репина. Даю консультации по декорированию. Делаю проекты и визуализации. Причём акварельные даже лучше компьютерных - эскизы заказчики развешивают на стены, что необычно в эпоху глобальной компьютеризации. И, конечно, веду все проекты.