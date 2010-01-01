Наш девиз: «Комфорт и эстетика Вашей мечты в оригинальном дизайне»
Наша студия предоставляет услуги по разработке дизайна жилых и общественных помещений с 2010 года. За этот период в студии были созданы десятки ярких, органичных проектов, воплощенных в жизнь в Москве и Московской области.
Превратите Ваш дом, клуб или ресторан в произведение искусства, место, где гармонично воссоздана атмосфера комфорта, творчества и уюта!
- Услуги
- дизайн интерьера квартир
- частных домов
- магазинов
- салонов
- ресторанов
- кафе
- Регионы обслуживания
- Москва и Московская область
- Балашиха
- Адрес
-
Парковая 7
143900 Балашиха
Россия
+7-9268339314 nelly-design.ru
Законное владение
Улица Парковая 7