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Студия дизайна Нэлли Левиной
Дизайнеры интерьера Балашиха
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    • Обложка, Студия дизайна Нэлли Левиной Студия дизайна Нэлли Левиной
    Обложка

    Наш девиз: «Комфорт и эстетика Вашей мечты в оригинальном дизайне»

    Наша студия предоставляет услуги по разработке дизайна жилых и общественных помещений  с 2010 года. За этот период в студии были созданы десятки ярких, органичных проектов, воплощенных в жизнь в Москве и Московской области.

    Превратите Ваш дом, клуб или ресторан в произведение искусства, место, где гармонично воссоздана атмосфера комфорта, творчества и уюта!

    Услуги
    • дизайн интерьера квартир
    • частных домов
    • магазинов
    • салонов
    • ресторанов
    • кафе
    Регионы обслуживания
    • Москва и Московская область
    • Балашиха
    Адрес
    Парковая 7
    143900 Балашиха
    Россия
    +7-9268339314 nelly-design.ru
    Законное владение

    Улица Парковая 7

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