Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти
Архитектурное бюро DR House
Дизайнеры интерьера Москва
Обзор 7Проекты (7) 0Книги идей (0)
Отзыв (0)
edit edit in admin Запросить отзыв Новый проект
Запросить отзыв Отредактировать профиль

Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Квартира в классическом стиле, Архитектурное бюро DR House Архитектурное бюро DR House
    Квартира в классическом стиле, Архитектурное бюро DR House Архитектурное бюро DR House
    Квартира в классическом стиле, Архитектурное бюро DR House Архитектурное бюро DR House
    +5
    Квартира в классическом стиле
    Коттедж в Подмосковье в стиле Ар-деко, Архитектурное бюро DR House Архитектурное бюро DR House
    Коттедж в Подмосковье в стиле Ар-деко, Архитектурное бюро DR House Архитектурное бюро DR House
    Коттедж в Подмосковье в стиле Ар-деко, Архитектурное бюро DR House Архитектурное бюро DR House
    +5
    Коттедж в Подмосковье в стиле Ар-деко
    Квартира в стиле Ар-деко, Архитектурное бюро DR House Архитектурное бюро DR House
    Квартира в стиле Ар-деко, Архитектурное бюро DR House Архитектурное бюро DR House
    Квартира в стиле Ар-деко, Архитектурное бюро DR House Архитектурное бюро DR House
    +4
    Квартира в стиле Ар-деко
    Пентхаус в современном стиле, Архитектурное бюро DR House Архитектурное бюро DR House Гостиная в стиле лофт
    Пентхаус в современном стиле, Архитектурное бюро DR House Архитектурное бюро DR House Кухня в стиле лофт
    Пентхаус в современном стиле, Архитектурное бюро DR House Архитектурное бюро DR House Спальня в стиле лофт
    +3
    Пентхаус в современном стиле
    Медицинский центр в Каире, Архитектурное бюро DR House Архитектурное бюро DR House Конференц-центры в азиатском стиле
    Медицинский центр в Каире, Архитектурное бюро DR House Архитектурное бюро DR House Конференц-центры в азиатском стиле
    Медицинский центр в Каире, Архитектурное бюро DR House Архитектурное бюро DR House Конференц-центры в азиатском стиле
    +1
    Медицинский центр в Каире
    Пентхаус для денди, Архитектурное бюро DR House Архитектурное бюро DR House Кухня в стиле лофт
    Пентхаус для денди, Архитектурное бюро DR House Архитектурное бюро DR House Гостиная в стиле лофт
    Пентхаус для денди, Архитектурное бюро DR House Архитектурное бюро DR House Гостиная в стиле лофт
    +7
    Пентхаус для денди
    Показать все 7 проекты

    Проектирование жилых и общественных интерьеров

    Дизайн-проекты

    Авторский надзор

    Строительные и отделочные работы

    Комплектация и подбор материалов

    Декорирование 

    Предметный дизайн

    Спецпроекты

    Услуги
    ​Проектирование жилых и общественных интерьеров Дизайн-проекты Авторский надзор Строительные и отделочные работы Комплектация и подбор материалов Декорирование Предметный дизайн Спецпроекты
    Регионы обслуживания
    • Москва
    • Санкт-Петербург
    • регионы России
    • страны СНГ
    • страны Евросоюза
    Адрес
    ул. Большая Новодмитровская, д. 36, стр. 12, дизайн-завод Флакон
    127015 Москва
    Россия
    +7-4951500667 www.drhouse.pro
      Add SEO element