Проектирование жилых и общественных интерьеров
Дизайн-проекты
Авторский надзор
Строительные и отделочные работы
Комплектация и подбор материалов
Декорирование
Предметный дизайн
Спецпроекты
- Услуги
- Проектирование жилых и общественных интерьеров Дизайн-проекты Авторский надзор Строительные и отделочные работы Комплектация и подбор материалов Декорирование Предметный дизайн Спецпроекты
- Регионы обслуживания
- Москва
- Санкт-Петербург
- регионы России
- страны СНГ
- страны Евросоюза
- Адрес
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ул. Большая Новодмитровская, д. 36, стр. 12, дизайн-завод
Флакон
127015 Москва
Россия
+7-4951500667 www.drhouse.pro