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Solo Design Studio
Дизайнеры интерьера Волгоград
Обзор 16Проекты (16) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
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    • Атмосферный бар "Понеслось", Solo Design Studio Solo Design Studio Конференц-центры в стиле лофт Дерево Коричневый
    Атмосферный бар "Понеслось", Solo Design Studio Solo Design Studio Конференц-центры в стиле лофт Дерево Коричневый
    Атмосферный бар "Понеслось", Solo Design Studio Solo Design Studio Конференц-центры в стиле лофт Дерево Коричневый
    +19
    Атмосферный бар "Понеслось"
    Scandinavian studio, Solo Design Studio Solo Design Studio Гостиная в скандинавском стиле Белый
    Scandinavian studio, Solo Design Studio Solo Design Studio Кухня в скандинавском стиле Белый
    Scandinavian studio, Solo Design Studio Solo Design Studio Гостиная в скандинавском стиле Белый
    +17
    Scandinavian studio
    Light classic kitchen, Solo Design Studio Solo Design Studio Кухня в классическом стиле Бежевый
    Light classic kitchen, Solo Design Studio Solo Design Studio Кухня в классическом стиле Бежевый
    Light classic kitchen, Solo Design Studio Solo Design Studio Кухня в классическом стиле Бежевый
    +5
    Light classic kitchen
    Интерьер "в белом", Solo Design Studio Solo Design Studio
    Интерьер "в белом", Solo Design Studio Solo Design Studio
    Интерьер "в белом", Solo Design Studio Solo Design Studio
    +18
    Интерьер "в белом"
    Спальня в стиле эко, Solo Design Studio Solo Design Studio Спальня в стиле модерн
    Спальня в стиле эко, Solo Design Studio Solo Design Studio Спальня в стиле модерн
    Спальня в стиле эко, Solo Design Studio Solo Design Studio Спальня в стиле модерн
    +2
    Спальня в стиле эко
    Роскошь цвета фуксии, Solo Design Studio Solo Design Studio Спальня в классическом стиле Фиолетовый / Лиловый
    Роскошь цвета фуксии, Solo Design Studio Solo Design Studio Спальня в классическом стиле Фиолетовый / Лиловый
    Роскошь цвета фуксии
    Показать все 16 проекты

    Студия дизайна интерьера Solo Design Studio занимается разработкой проектов в области дизайна интерьера, архитектурного и ландшафтного проектирования. Мы подходим к каждому клиенту индивидуально, и стремимся создавать гармоничный, уютный, красивый и функциональный интерьер, с учетом всех пожеланий клиента. Мы создаем неповторимые и уникальные проекты!

    Услуги
    • Дизайн интерьера
    • Дизайн квартиры
    • Дизайн дома
    • Дизайн офиса
    • Архитектурное проектирование
    • ландшафтный дизайн
    Регионы обслуживания
    • Волгоград
    • Краснодар
    • Санкт-Петербург
    • Москва
    Адрес
    наб. 62-ой Армии, 6, Креативное пространство Икра
    400066 Волгоград
    Россия
    +7-9608882800 solo-ds.ru

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