Студия дизайна интерьера Solo Design Studio занимается разработкой проектов в области дизайна интерьера, архитектурного и ландшафтного проектирования. Мы подходим к каждому клиенту индивидуально, и стремимся создавать гармоничный, уютный, красивый и функциональный интерьер, с учетом всех пожеланий клиента. Мы создаем неповторимые и уникальные проекты!
- Услуги
- Дизайн интерьера
- Дизайн квартиры
- Дизайн дома
- Дизайн офиса
- Архитектурное проектирование
- ландшафтный дизайн
- Регионы обслуживания
- Волгоград
- Краснодар
- Санкт-Петербург
- Москва
- Адрес
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наб. 62-ой Армии, 6, Креативное пространство
Икра
400066 Волгоград
Россия
+7-9608882800 solo-ds.ru