Компания « Parket Home»
занимается производством натурального напольного покрытия.
Мы используем различные породы деревьев — ясень, дуб, бук.
Из древесины получаем штучный, модульный, художественный паркет и массивную, инженерную доску превосходного качества. У нас Вы найдете широкий выбор массивной доски, богатство выбора цветов и оттенков. Вариантов декорирования пола посредством массивной доски не счесть числа. Каждый заказчик важен для нас, поэтому мы предоставляем высококачественный продукт, оказывая поддержку на всех этапах сотрудничества.
Мы не только производим, но и контролируем уровень качества всех циклов производственного процесса.
Компания использует современные технологии и лучшее оборудование для сушки, производства, упаковки и хранения .
- Услуги
- Производство
- продажа
- монтаж мосивной и инженерной доски
- Регионы обслуживания
- ЮФО и Майкоп
- Адрес
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ул.Курганная 324
385000 Майкоп
Россия
+7-9618282777 www.parket-home.com
г.Майкоп. пер. Красноормейский 21