Компания « Parket Home»

занимается производством натурального напольного покрытия.

Мы используем различные породы деревьев — ясень, дуб, бук.

Из древесины получаем штучный, модульный, художественный паркет и массивную, инженерную доску превосходного качества. У нас Вы найдете широкий выбор массивной доски, богатство выбора цветов и оттенков. Вариантов декорирования пола посредством массивной доски не счесть числа. Каждый заказчик важен для нас, поэтому мы предоставляем высококачественный продукт, оказывая поддержку на всех этапах сотрудничества.

Мы не только производим, но и контролируем уровень качества всех циклов производственного процесса.

Компания использует современные технологии и лучшее оборудование для сушки, производства, упаковки и хранения .