Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти
Parket Home
Напольное покрытие Майкоп
Обзор 2Проекты (2) 0Книги идей (0)
Отзыв (1)
edit edit in admin Запросить отзыв Новый проект
Запросить отзыв Отредактировать профиль

Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Массивная доска, Parket Home Parket Home Стены и пол в стиле лофт Изделия из древесины
    Массивная доска, Parket Home Parket Home Стены и пол в стиле кантри Изделия из древесины
    Массивная доска, Parket Home Parket Home Стены и пол в средиземноморском стиле Изделия из древесины
    Массивная доска
    Пол по которому приятно ходить босиком., Parket Home Parket Home Рабочий кабинет Аксессуары и декор
    Пол по которому приятно ходить босиком., Parket Home Parket Home Кухня в классическом стиле
    Пол по которому приятно ходить босиком., Parket Home Parket Home Гостиная в стиле лофт
    Пол по которому приятно ходить босиком.

    Компания « Parket Home»

    занимается производством натурального напольного покрытия.

    Мы используем различные породы деревьев — ясень, дуб, бук.

    Из древесины получаем штучный, модульный, художественный паркет и массивную, инженерную  доску превосходного качества. У нас Вы найдете широкий выбор массивной доски, богатство выбора цветов и оттенков. Вариантов декорирования пола посредством массивной доски не счесть числа. Каждый заказчик важен для нас, поэтому мы предоставляем высококачественный продукт, оказывая поддержку на всех этапах сотрудничества.

    Мы не только производим, но и контролируем уровень качества всех циклов производственного процесса.

    Компания использует современные технологии и лучшее оборудование для сушки, производства, упаковки и  хранения .

    Услуги
    • Производство
    • продажа
    • монтаж мосивной и инженерной доски
    Регионы обслуживания
    ЮФО и Майкоп
    Адрес
    ул.Курганная 324
    385000 Майкоп
    Россия
    +7-9618282777 www.parket-home.com
    Законное владение

    г.Майкоп. пер. Красноормейский 21

    Отзыв

    Az
    почти 5 лет назад
      Add SEO element