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Скажи мне, какой твой любимый цвет, и я скажу, кто ты !Такого рода высказываниям можно верить, а можно нет, но определенное влияние цвета на наши эмоции и настроение безусловно есть.
Скажи мне, какой твой любимый цвет, и я скажу, кто ты !
Унылая пора! Очей очарованье! – к сожалению не всегда наше настроение так позитивно реагирует на осеннюю слякоть и похолодание. Сердцу хочется уюта, а телу тепла, и на помощь здесь придут не только воспоминания о жарком лете, но…
Унылая пора! Очей очарованье!
Когда заходит речь о ремонте спальни многие из нас начинают искать фотографии интерьеров в интернете. Роскошь и великолепие, изысканность и простота, просторные спальни с высокими потолками и с видом на океан нас впечатляют и заво…