Что цвет вашей спальни говорит о вас

Скажи мне, какой твой любимый цвет, и я скажу, кто ты ! Такого рода высказываниям можно верить, а можно нет, но определенное влияние цвета на наши эмоции и настроение безусловно есть.

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