С 1996г. «Юдин и Новиков» создает профессиональные дизайн-проекты интерьеров для жилых объектов Санкт-Петербурга и Лен. области: от малометражных и уютных квартир, до роскошных коттеджей. Клиентам предлагаются как готовые решения (см.«Портфолио»), так и авторские проекты. В основу сотрудничества «Юдин и Новиков» всегда ставят интересы заказчика. Ценовая политика студии дизайна Спб основывается на индивидуальном подходе к каждому клиенту. Каждый проект уникален и требует собственного, а не приведенного расчета. Так или иначе, стоимость услуг по созданию дизайн - проектов интерьеров и их реализации не отличается от среднерыночной. Специалисты «Юдин и Новиков» могут осуществлять авторский надзор – лично следить за ходом выполнения работ и своевременно вносить корректировки.