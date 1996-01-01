Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти
Юдин и Новиков Дизайн-студия
Дизайнеры интерьера Санкт-Петербург
Обзор 1Проекты (1) 0Книги идей (0)
Отзыв (0)
edit edit in admin Запросить отзыв Новый проект
Запросить отзыв Отредактировать профиль

Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • ​ДОМ В СЯРЬГАХ, 315 М2, Юдин и Новиков Дизайн-студия Юдин и Новиков Дизайн-студия Спальня в стиле модерн
    ​ДОМ В СЯРЬГАХ, 315 М2, Юдин и Новиков Дизайн-студия Юдин и Новиков Дизайн-студия Ванная комната в стиле модерн
    ​ДОМ В СЯРЬГАХ, 315 М2, Юдин и Новиков Дизайн-студия Юдин и Новиков Дизайн-студия Детская комната в стиле модерн
    +20
    ​ДОМ В СЯРЬГАХ, 315 М2

    С 1996г. «Юдин и Новиков» создает профессиональные дизайн-проекты интерьеров для жилых объектов Санкт-Петербурга и Лен. области: от малометражных и уютных квартир, до роскошных коттеджей. Клиентам предлагаются как готовые решения (см.«Портфолио»), так и авторские проекты. В основу сотрудничества «Юдин и Новиков» всегда ставят интересы заказчика. Ценовая политика студии дизайна Спб основывается на индивидуальном подходе к каждому клиенту. Каждый проект уникален и требует собственного, а не приведенного расчета. Так или иначе, стоимость услуг по созданию дизайн - проектов интерьеров и их реализации не отличается от среднерыночной. Специалисты «Юдин и Новиков» могут осуществлять авторский надзор – лично следить за ходом выполнения работ и своевременно вносить корректировки.

    Регионы обслуживания
    Санкт-Петербург
    Адрес
    наб. Канала Грибоедова, 131
    000000 Санкт-Петербург
    Россия
    +7-8126459306 design-un.ru
      Add SEO element