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Готовые решения из магазина – это, конечно, самое простое решение. Но намного увлекательнее взглянуть на привычные предметы с новой точки зрения, преобразить их в нечто неожиданное.
В последнее время апсайклинг из маргинального и ультрасовременного направления превратился в повсеместную практику. В то же время господствующая эклетика допускает проникновение элементов апсайклинга даже в весьма традиционный и д…