Дизайн в стиле апсайклинг

В последнее время апсайклинг из маргинального и ультрасовременного направления превратился в повсеместную практику. В то же время господствующая эклетика допускает проникновение элементов апсайклинга даже в весьма традиционный и д…

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