Дизайн интерьера в нашей компании – это полный комплекс услуг, включающий как разработку планировки жилого пространства и его стилевого оформления, так и разработку чертежей . А так же полный комплекс услуг по реализации проекта : свои строительные бригады, работающие исключительно по реализации дизайнерских ремонтов. Комплектация проекта , авторское сопровождение.