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АвтоСтрой
Дизайнеры интерьера Калининград
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • квартира выходного дня , АвтоСтрой АвтоСтрой Кухня в стиле кантри
    квартира выходного дня , АвтоСтрой АвтоСтрой Кухня в стиле кантри
    квартира выходного дня , АвтоСтрой АвтоСтрой Кухня в стиле кантри
    +5
    квартира выходного дня
    проект 2-комнатной квартиры , АвтоСтрой АвтоСтрой Кухня в стиле модерн Дерево Желтый
    проект 2-комнатной квартиры , АвтоСтрой АвтоСтрой Кухня в стиле модерн Дерево Желтый
    проект 2-комнатной квартиры , АвтоСтрой АвтоСтрой Кухня в стиле модерн Дерево Желтый
    +15
    проект 2-комнатной квартиры

    Дизайн интерьера в нашей компании  – это полный комплекс услуг, включающий как разработку планировки жилого пространства и его стилевого оформления, так и разработку  чертежей . А так же полный комплекс услуг по реализации проекта : свои строительные бригады, работающие исключительно по реализации дизайнерских ремонтов. Комплектация проекта , авторское сопровождение.

    Услуги
    • дизайн интерьера квартир; дизайн частных домов; дизайн ресторанов
    • кафе; дизайн офисов; дизайнерский ремонт
    Регионы обслуживания
    Калининград, Санкт-Петербург и Москва.
    Адрес
    пл. Победы 4, офис 12
    236001 Калининград
    Россия
    +7-9110735574 avtostroi39.ru
    Законное владение

    г.Калининград, пл. Победы 4, оф.12

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