Дизайн интерьера в нашей компании – это полный комплекс услуг, включающий как разработку планировки жилого пространства и его стилевого оформления, так и разработку чертежей . А так же полный комплекс услуг по реализации проекта : свои строительные бригады, работающие исключительно по реализации дизайнерских ремонтов. Комплектация проекта , авторское сопровождение.
- Услуги
- дизайн интерьера квартир; дизайн частных домов; дизайн ресторанов
- кафе; дизайн офисов; дизайнерский ремонт
- Регионы обслуживания
- Калининград, Санкт-Петербург и Москва.
- Адрес
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пл. Победы 4, офис 12
236001 Калининград
Россия
+7-9110735574 avtostroi39.ru
Законное владение
г.Калининград, пл. Победы 4, оф.12