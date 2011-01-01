Творческое сотрудничество «NuancE» родилось в студенческой среде факультета искусств и архитектуры ПГУ им. Т.Г. Шевченко.

Уже в 2011 году Андрей и Ольга творческий - тандем выпускников кафедры «Архитектура» решили объединить имеющиеся профессиональные знания, мысли, идеи, принципы проектирования в создание Design studio NuancE. Мы не стоим на месте, достигая поставленные цели, находим новые горизонты и новые задачи для раскрытия своего внутреннего творческого потенциала в полной силе.

Переосмысливая труды Гинзбурга, Мельникова, Райта, Ле Корбюзье мы понимаем значимость взаимосвязи внешнего и внутреннего пространств. Это единый организм, и это важно. Нельзя разделять эту взаимосвязь. Для нас это принцип! Поиск единомышленников в разных сферах дизайна и проектирования привел нас к расширению нашего коллектива, к открытому диалогу с грамотными профессионалами, и это только делает нас сильнее. Все члены нашего творческого коллектива являются членами Союза Дизайнеров Приднестровья с 2012 года. Способность выдвигать и обсуждать идеи позволяет нам добиваться действительно качественного результата.