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NuancE Studio
Дизайнеры интерьера Россия
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    • Обложка, NuancE Studio NuancE Studio
    Обложка

    Творческое сотрудничество «NuancE» родилось в студенческой среде факультета искусств и архитектуры ПГУ им. Т.Г. Шевченко.

          Уже в 2011 году Андрей и Ольга творческий - тандем выпускников кафедры «Архитектура» решили объединить имеющиеся профессиональные знания, мысли, идеи, принципы проектирования  в создание Design studio NuancE.       Мы не стоим на месте, достигая поставленные цели, находим новые горизонты и новые задачи для раскрытия своего внутреннего творческого потенциала в полной силе. 

         Переосмысливая  труды Гинзбурга, Мельникова, Райта, Ле Корбюзье мы понимаем значимость взаимосвязи внешнего и внутреннего пространств. Это единый организм,  и это важно. Нельзя разделять  эту взаимосвязь. Для нас это принцип!     Поиск единомышленников в разных сферах дизайна и проектирования привел нас к расширению нашего коллектива, к открытому диалогу с грамотными профессионалами, и это только делает нас сильнее. Все члены нашего творческого коллектива являются членами Союза Дизайнеров Приднестровья с 2012 года.    Способность   выдвигать и обсуждать идеи  позволяет нам  добиваться  действительно качественного результата.

    Регионы обслуживания
    Россия
    Адрес
    000000 Россия
    Россия
    www.studio-nuance.com
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