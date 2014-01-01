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ООО <q>Брусовые дома ИТИС</q>
Строители Красноярск
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    • Более 12 лет мы предлагаем качественные материалы и услуги в сфере малоэтажного деревянного домостроения. Нами получено 5 Патентов на разработки, которые успешно используются и в процессе производства и строительства домов. Наша компания является обладателем эксклюзивного права на технологию производства и применения в    строительстве   профилированного бруса на территории России и республики Казахстан, чтобы Вы могли себе позволить ДЕЙСТВИТЕЛЬНО     качественный и    красивый брусовой дом. Мы предлагаем уникальные технологии: " профилированный брус", "лафет", "балка-стойка". Проектирование и ведение объектов строительства. Контроль качества используемых материалов.  

    Услуги
    • Все виды проектирования
    • Полный комплекс строительных услуг
    • Собственное производство пиломатериалов.
    Регионы обслуживания
    • Красноярский край
    • ЮФО
    • г.Москва и Московская область
    • г. Санкт-Петербург
    • Республика Казахстан
    Награды компании
    За нашу технологию производства и строительства мы номинировались на получение премии ИННОВАЦИЯ ГОДА во всероссийском конкурсе LESPROM AWARDS и «Производитель года» во всероссийской премии для строителей загородного сектора «LESSTROY AWARDS 2014»
    Адрес
    ул. Дубенского 4, офис 3-14
    660032 Красноярск
    Россия
    +7-3912881131 www.doma-itis.com
    Законное владение

    660032, Россия,  г.Красноярск, ул. Дубенского 4,314

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