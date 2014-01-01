Более 12 лет мы предлагаем качественные материалы и услуги в сфере малоэтажного деревянного домостроения. Нами получено 5 Патентов на разработки, которые успешно используются и в процессе производства и строительства домов. Наша компания является обладателем эксклюзивного права на технологию производства и применения в строительстве профилированного бруса на территории России и республики Казахстан, чтобы Вы могли себе позволить ДЕЙСТВИТЕЛЬНО качественный и красивый брусовой дом. Мы предлагаем уникальные технологии: " профилированный брус", "лафет", "балка-стойка". Проектирование и ведение объектов строительства. Контроль качества используемых материалов.