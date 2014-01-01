Более 12 лет мы предлагаем качественные материалы и услуги в сфере малоэтажного деревянного домостроения. Нами получено 5 Патентов на разработки, которые успешно используются и в процессе производства и строительства домов. Наша компания является обладателем эксклюзивного права на технологию производства и применения в строительстве профилированного бруса на территории России и республики Казахстан, чтобы Вы могли себе позволить ДЕЙСТВИТЕЛЬНО качественный и красивый брусовой дом. Мы предлагаем уникальные технологии: " профилированный брус", "лафет", "балка-стойка". Проектирование и ведение объектов строительства. Контроль качества используемых материалов.
- Услуги
- Все виды проектирования
- Полный комплекс строительных услуг
- Собственное производство пиломатериалов.
- Регионы обслуживания
- Красноярский край
- ЮФО
- г.Москва и Московская область
- г. Санкт-Петербург
- Республика Казахстан
- Награды компании
- За нашу технологию производства и строительства мы номинировались на получение премии
ИННОВАЦИЯ ГОДАво всероссийском конкурсе LESPROM AWARDS и «Производитель года» во всероссийской премии для строителей загородного сектора «LESSTROY AWARDS 2014»
- Адрес
-
ул. Дубенского 4, офис 3-14
660032 Красноярск
Россия
+7-3912881131 www.doma-itis.com
660032, Россия, г.Красноярск, ул. Дубенского 4,314