Дизайн Бюро № 9. Дизайнер и архитектор, руководитель бюро Ялалтынова Екатерина. Более 9 лет мы занимаемся дизайн-проектированием интерьеров и архитектурным проектированием. В нашем портфолио квартиры, таунхаусы и загородные дома по России и зарубежом. В своей работе мы направлены на гармоничные, функциональные решения интерьерных задач. Применяем архитектурный опыт в разработке дизайн интерьеров, ведем проекты и доводим их до конца!
Наш авторский подход к дизайну:
- Функциональность, любое архитектурное и дизайн решение всегда должно иметь обоснование;
- Использование в дизайне натуральных материалов, со временем приобретающих только ценность и привносящих историю в интерьер;
- Совмещение традиционных отделочных материалов и современных инженерных систем;
- Разработка эстетики пространства, отражающей индивидуальность наших Заказчиков.
Стили: Современный, современная классика, минимализм, арт-деко, модерн.
- Услуги
- Дизайн проектирование интерьеров
- Архитектурное проектирование
- 3D визуализация
- декорирование
- комплектация
- Строительство и ремонт
- Регионы обслуживания
- Москва и Московская область. Возможны выезды в другие регионы.
- Адрес
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Ленинский проспект 30А
119334 Москва
Россия
+7-4957214868 www.buro9.ru