Дизайн Бюро № 9. Дизайнер и архитектор, руководитель бюро Ялалтынова Екатерина. Более 9 лет мы занимаемся дизайн-проектированием интерьеров и архитектурным проектированием. В нашем портфолио квартиры, таунхаусы и загородные дома по России и зарубежом. В своей работе мы направлены на гармоничные, функциональные решения интерьерных задач. Применяем архитектурный опыт в разработке дизайн интерьеров, ведем проекты и доводим их до конца!

Наш авторский подход к дизайну:

- Функциональность, любое архитектурное и дизайн решение всегда должно иметь обоснование;

- Использование в дизайне натуральных материалов, со временем приобретающих только ценность и привносящих историю в интерьер;

- Совмещение традиционных отделочных материалов и современных инженерных систем;

- Разработка эстетики пространства, отражающей индивидуальность наших Заказчиков.

Стили: Современный, современная классика, минимализм, арт-деко, модерн.