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Бюро9 – Екатерина Ялалтынова
Дизайнеры интерьера Москва
Обзор 27Проекты (27) 2Книги идей (2)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Квартира в стиле - Легкий Прованс 2я часть, Бюро9 - Екатерина Ялалтынова Бюро9 - Екатерина Ялалтынова Ванная комната в рустикальном стиле Коричневый
    Квартира в стиле - Легкий Прованс 2я часть, Бюро9 - Екатерина Ялалтынова Бюро9 - Екатерина Ялалтынова Ванная комната в рустикальном стиле Коричневый
    Квартира в стиле - Легкий Прованс 2я часть, Бюро9 - Екатерина Ялалтынова Бюро9 - Екатерина Ялалтынова Ванная комната в рустикальном стиле Коричневый
    +21
    Квартира в стиле - Легкий Прованс 2я часть
    Квартира в стиле - Легкий Прованс, Бюро9 - Екатерина Ялалтынова Бюро9 - Екатерина Ялалтынова Спальня в рустикальном стиле Бежевый
    Квартира в стиле - Легкий Прованс, Бюро9 - Екатерина Ялалтынова Бюро9 - Екатерина Ялалтынова Спальня в рустикальном стиле Бежевый
    Квартира в стиле - Легкий Прованс, Бюро9 - Екатерина Ялалтынова Бюро9 - Екатерина Ялалтынова Спальня в рустикальном стиле Серый
    +13
    Квартира в стиле - Легкий Прованс
    Стильная и уютная квартира для молодой семьи., Бюро9 - Екатерина Ялалтынова Бюро9 - Екатерина Ялалтынова Детские комната в эклектичном стиле Бежевый
    Стильная и уютная квартира для молодой семьи., Бюро9 - Екатерина Ялалтынова Бюро9 - Екатерина Ялалтынова Детские комната в эклектичном стиле Желтый
    Стильная и уютная квартира для молодой семьи., Бюро9 - Екатерина Ялалтынова Бюро9 - Екатерина Ялалтынова Детские комната в эклектичном стиле Синий
    +22
    Стильная и уютная квартира для молодой семьи.
    Квартира в современном стиле с элементами экостиля. Москва. 135 кв.м., Бюро9 - Екатерина Ялалтынова Бюро9 - Екатерина Ялалтынова Гостиные в эклектичном стиле Коричневый
    Квартира в современном стиле с элементами экостиля. Москва. 135 кв.м., Бюро9 - Екатерина Ялалтынова Бюро9 - Екатерина Ялалтынова Ванная комната в эклектичном стиле Коричневый
    Квартира в современном стиле с элементами экостиля. Москва. 135 кв.м., Бюро9 - Екатерина Ялалтынова Бюро9 - Екатерина Ялалтынова Ванная комната в эклектичном стиле Коричневый
    +21
    Квартира в современном стиле с элементами экостиля. Москва. 135 кв.м.
    Квартира в Куркино - 120 кв.м. Проект решения гостиной зоны, спальни и хола, Бюро9 - Екатерина Ялалтынова Бюро9 - Екатерина Ялалтынова Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле Коричневый
    Квартира в Куркино - 120 кв.м. Проект решения гостиной зоны, спальни и хола, Бюро9 - Екатерина Ялалтынова Бюро9 - Екатерина Ялалтынова Гостиная в классическом стиле Бежевый
    Квартира в Куркино - 120 кв.м. Проект решения гостиной зоны, спальни и хола, Бюро9 - Екатерина Ялалтынова Бюро9 - Екатерина Ялалтынова Гостиная в классическом стиле Коричневый
    +7
    Квартира в Куркино - 120 кв.м. Проект решения гостиной зоны, спальни и хола
    ​Квартира в современном стиле с акцентами скандинавского., Бюро9 - Екатерина Ялалтынова Бюро9 - Екатерина Ялалтынова Гостиная в стиле минимализм Синий
    ​Квартира в современном стиле с акцентами скандинавского., Бюро9 - Екатерина Ялалтынова Бюро9 - Екатерина Ялалтынова Гостиная в стиле минимализм Коричневый
    ​Квартира в современном стиле с акцентами скандинавского., Бюро9 - Екатерина Ялалтынова Бюро9 - Екатерина Ялалтынова Гостиная в стиле минимализм Серый
    +12
    ​Квартира в современном стиле с акцентами скандинавского.
    Показать все 27 проекты

    Дизайн Бюро № 9. Дизайнер и архитектор, руководитель бюро Ялалтынова Екатерина. Более 9 лет мы занимаемся дизайн-проектированием интерьеров и архитектурным проектированием. В нашем портфолио квартиры, таунхаусы и загородные дома по России и зарубежом. В своей работе мы направлены на гармоничные, функциональные решения интерьерных задач. Применяем архитектурный опыт в разработке дизайн интерьеров, ведем проекты и доводим их до конца! 

    Наш авторский подход к дизайну: 

    - Функциональность, любое архитектурное и дизайн решение всегда должно иметь обоснование; 

    - Использование в дизайне натуральных материалов, со временем приобретающих только ценность и привносящих историю в интерьер; 

    - Совмещение традиционных отделочных материалов и современных инженерных систем;  

    - Разработка эстетики пространства, отражающей индивидуальность наших Заказчиков. 

    Стили: Современный, современная классика, минимализм, арт-деко, модерн. 

    Услуги
    • Дизайн проектирование интерьеров
    • Архитектурное проектирование
    • 3D визуализация
    • декорирование
    • комплектация
    • Строительство и ремонт
    Регионы обслуживания
    Москва и Московская область. Возможны выезды в другие регионы.
    Адрес
    Ленинский проспект 30А
    119334 Москва
    Россия
    +7-4957214868 www.buro9.ru

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