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kesproject
Дизайнеры Saint Petersburg
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Проекты

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    • Обложка, kesproject kesproject Столовая комната в стиле минимализм
    Обложка

    Авторское бюро проектирует эргономичные, комфортные и стильные интерьеры, которые бы отвечали всем требованиям клиента и выражали его индивидуальность. Создает продуманную и лаконичную архитектуру, которая находится в гармоничном синтезе с окружающей средой и человеком. Выполняет реализацию проекта, его согласование и осуществляет управление проектом на всех его стадиях, начиная от концепции и эскиза, закачивания декорированием объекта.Проектирует и производит дизайнерскую мебель, освещение, аксессуары и арт-объекты, как для частного, так и коммерческого использования.

    Услуги
    Архитектурное проектирование Дизайн интерьера Предметный дизайн
    Регионы обслуживания
    • Москва и Санкт-Петербург
    • Saint Petersburg
    Награды компании
    • DESIGN AND DESIGN
    • International Design Awards by Marc Praquin 
    •  AIOP
    • CECARTSLINK
    Адрес
    st. Vernosti. 6k1
    195256 Saint Petersburg
    Россия
    +7-9618027062 www.kesproject.com
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