Авторское бюро проектирует эргономичные, комфортные и стильные интерьеры, которые бы отвечали всем требованиям клиента и выражали его индивидуальность. Создает продуманную и лаконичную архитектуру, которая находится в гармоничном синтезе с окружающей средой и человеком. Выполняет реализацию проекта, его согласование и осуществляет управление проектом на всех его стадиях, начиная от концепции и эскиза, закачивания декорированием объекта.Проектирует и производит дизайнерскую мебель, освещение, аксессуары и арт-объекты, как для частного, так и коммерческого использования.
- Услуги
- Архитектурное проектирование Дизайн интерьера Предметный дизайн
- Регионы обслуживания
- Москва и Санкт-Петербург
- Saint Petersburg
- Награды компании
- DESIGN AND DESIGN
- International Design Awards by Marc Praquin
- AIOP
- CECARTSLINK
- Адрес
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st. Vernosti. 6k1
195256 Saint Petersburg
Россия
+7-9618027062 www.kesproject.com