Авторское бюро проектирует эргономичные, комфортные и стильные интерьеры, которые бы отвечали всем требованиям клиента и выражали его индивидуальность. Создает продуманную и лаконичную архитектуру, которая находится в гармоничном синтезе с окружающей средой и человеком. Выполняет реализацию проекта, его согласование и осуществляет управление проектом на всех его стадиях, начиная от концепции и эскиза, закачивания декорированием объекта.Проектирует и производит дизайнерскую мебель, освещение, аксессуары и арт-объекты, как для частного, так и коммерческого использования.