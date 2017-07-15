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Elena Gorina&amp;Ekaterina Serebriakova
Дизайнеры интерьера Москва
Обзор 3Проекты (3) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Преобразование типовой гостиной, Elena Gorina&Ekaterina Serebriakova Elena Gorina&Ekaterina Serebriakova Гостиная в классическом стиле Бежевый
    Преобразование типовой гостиной, Elena Gorina&Ekaterina Serebriakova Elena Gorina&Ekaterina Serebriakova Гостиная в классическом стиле Серый
    Преобразование типовой гостиной
    Большой американский дом в Новогорске, Elena Gorina&Ekaterina Serebriakova Elena Gorina&Ekaterina Serebriakova Гостиная в стиле минимализм
    Большой американский дом в Новогорске, Elena Gorina&Ekaterina Serebriakova Elena Gorina&Ekaterina Serebriakova Гостиная в стиле минимализм Камень Белый
    Большой американский дом в Новогорске, Elena Gorina&Ekaterina Serebriakova Elena Gorina&Ekaterina Serebriakova Гостиная в стиле минимализм Белый
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    Большой американский дом в Новогорске
    Чуть-чуть гламурного минимализма, Elena Gorina&Ekaterina Serebriakova Elena Gorina&Ekaterina Serebriakova Гостиная в стиле минимализм Бежевый
    Чуть-чуть гламурного минимализма, Elena Gorina&Ekaterina Serebriakova Elena Gorina&Ekaterina Serebriakova Гостиная в стиле минимализм Бежевый
    Чуть-чуть гламурного минимализма

    Бюро дизайна LEKATE - это совместный проект дизайнера Елены Гориной и художника и искусствоведа Екатерины Серебряковой. Более 10 лет создаем красивые, уютные, технически грамотно спроектированные дома и квартиры. Более 50 реализованных проектов в Москве, Санкт-Петербурге, Италии,Черногории.

    Мы создаем не просто интерьер, мы создаем СТИЛЬ ЖИЗНИ!

    Регионы обслуживания
    Москва и Санкт-Петербург
    Награды компании
    Публикации проектов в журнале DOM&podium
    Адрес
    101000 Москва
    Россия
    +7-9265318586 www.lekate.ru
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