Бюро дизайна LEKATE - это совместный проект дизайнера Елены Гориной и художника и искусствоведа Екатерины Серебряковой. Более 10 лет создаем красивые, уютные, технически грамотно спроектированные дома и квартиры. Более 50 реализованных проектов в Москве, Санкт-Петербурге, Италии,Черногории.

Мы создаем не просто интерьер, мы создаем СТИЛЬ ЖИЗНИ!