Бюро дизайна LEKATE - это совместный проект дизайнера Елены Гориной и художника и искусствоведа Екатерины Серебряковой. Более 10 лет создаем красивые, уютные, технически грамотно спроектированные дома и квартиры. Более 50 реализованных проектов в Москве, Санкт-Петербурге, Италии,Черногории.
Мы создаем не просто интерьер, мы создаем СТИЛЬ ЖИЗНИ!
- Регионы обслуживания
- Москва и Санкт-Петербург
- Награды компании
- Публикации проектов в журнале DOM&podium
- Адрес
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101000 Москва
Россия
+7-9265318586 www.lekate.ru