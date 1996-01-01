Студия была создана в 1996 г. Основная сфера деятельности: дизайн интерьера "под ключ".От проекта до воплощения. Планировка, подбор мебели и отделочных материалов,дизайн и изготовление текстиля, декорирование .Мы создаём красивое пространство для жизни! Наша команда состоит из профессионалов в своей области :дизайнеры по интерьеру, декораторы,дизайнеры по текстилю, художники.