Студия была создана в 1996 г. Основная сфера деятельности: дизайн интерьера "под ключ".От проекта до воплощения. Планировка, подбор мебели и отделочных материалов,дизайн и изготовление текстиля, декорирование .Мы создаём красивое пространство для жизни! Наша команда состоит из профессионалов в своей области :дизайнеры по интерьеру, декораторы,дизайнеры по текстилю, художники.
- Услуги
- Дизайн интерьера
- декорирование
- текстильное оформление интерьера.
- Регионы обслуживания
- г.Ростов-на-Дону
- Ростовская обл.
- Краснодарский край
- Ставропольский край
- Адрес
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Шолохова 16, 2эт.
344019 Ростов-На-Дону
Россия
+7-9034066795 alicantedesign.ru