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Аликанте Студия интерьера и текстиля
Дизайнеры интерьера Ростов-На-Дону
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    • Обложка профиля, Аликанте Студия интерьера и текстиля Аликанте Студия интерьера и текстиля
    Обложка профиля

    Студия была создана в 1996 г. Основная сфера деятельности: дизайн интерьера "под ключ".От проекта до воплощения. Планировка, подбор мебели и  отделочных материалов,дизайн и изготовление текстиля, декорирование .Мы создаём красивое пространство для жизни! Наша команда состоит из профессионалов в своей области :дизайнеры по интерьеру, декораторы,дизайнеры по текстилю, художники. 

    Услуги
    • Дизайн интерьера
    • декорирование
    • текстильное оформление интерьера.
    Регионы обслуживания
    • г.Ростов-на-Дону
    • Ростовская обл.
    • Краснодарский край
    • Ставропольский край
    Адрес
    Шолохова 16, 2эт.
    344019 Ростов-На-Дону
    Россия
    +7-9034066795 alicantedesign.ru
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