Делаем нашу работу качественно, а качественно -требует времени.

Работа над дизайн-проектом строится по отлаженному алгоритму, поэтапно. Утверждая в процессе важные решения: планировочные, общие стилистические, колористические и другие. Вы можете не опасаться, что вам не понравится наш дизайн, так как мы не перейдем к следующему этапу, пока вас не удовлетворит текущий. Из этого также следует, что мы не перестраиваем процесс работы в зависимости от пожеланий клиента. «FOLI» - это маленькая студия с безграничными возможностями. Мы тесно общаемся с клиентами,чтобы создать личностный интерьер. Если к нам поступает больше заказов, чем мы можем выполнить, то просим подождать, если хотите уникальность и грамотную работу.

НЕ СТЕСНЯЙТЕСЬ, ПИШИТЕ НА ПОЧТУ. ТАМ ОТВЕЧАЕМ ОПЕРАТИВНЕЕ!

hello@folidesign.com