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Foli Design
Дизайнеры интерьера Москва
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Проекты

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    • спальня в классическом стиле, Foli Design Foli Design Спальня в классическом стиле Бирюзовый
    спальня в классическом стиле, Foli Design Foli Design Спальня в классическом стиле Белый
    спальня в классическом стиле, Foli Design Foli Design Спальня в классическом стиле Бирюзовый
    +7
    спальня в классическом стиле

    Делаем нашу работу качественно, а качественно -требует времени.

    Работа над дизайн-проектом строится по отлаженному алгоритму, поэтапно. Утверждая в процессе важные решения: планировочные, общие стилистические, колористические и другие. Вы можете не опасаться, что вам не понравится наш дизайн, так как мы не перейдем к следующему этапу, пока вас не удовлетворит текущий. Из этого также следует, что мы не перестраиваем процесс работы в зависимости от пожеланий клиента. «FOLI» - это маленькая студия с безграничными возможностями. Мы тесно общаемся с клиентами,чтобы создать личностный интерьер. Если к нам поступает больше заказов, чем мы можем выполнить, то просим подождать, если хотите уникальность и грамотную работу.

    НЕ СТЕСНЯЙТЕСЬ, ПИШИТЕ НА ПОЧТУ. ТАМ ОТВЕЧАЕМ ОПЕРАТИВНЕЕ!

    hello@folidesign.com

    Услуги
    дизайн интерьера под ключ
    Регионы обслуживания
    • Москва
    • Россия
    • СНГ и весь мир
    • любая его точка
    Адрес
    115597 Москва
    Россия
    +7-9153999778 www.folidesign.com
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