Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти
дизайн интерьера Ольга Егупова www.egupova.ru
Архитекторы Санкт-Петербург
Обзор 1Проекты (1) 0Книги идей (0)
Отзыв (13)
edit edit in admin Запросить отзыв Новый проект
Запросить отзыв Отредактировать профиль

Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Дизайн-проект загородного дома. Поселок Усть-Ижора, 500 м.кв., дизайн интерьера Ольга Егупова www.egupova.ru дизайн интерьера Ольга Егупова www.egupova.ru Столовая комната в классическом стиле
    Дизайн-проект загородного дома. Поселок Усть-Ижора, 500 м.кв., дизайн интерьера Ольга Егупова www.egupova.ru дизайн интерьера Ольга Егупова www.egupova.ru Столовая комната в классическом стиле
    Дизайн-проект загородного дома. Поселок Усть-Ижора, 500 м.кв., дизайн интерьера Ольга Егупова www.egupova.ru дизайн интерьера Ольга Егупова www.egupova.ru Гостиная в классическом стиле
    +15
    Дизайн-проект загородного дома. Поселок Усть-Ижора, 500 м.кв.

    Меня зовут Ольга Егупова, я член Санкт-Петербургского Союза дизайнеров, архитектор, дизайнер. Окончила архитектурный факультет института живописи, скульптуры и архитектуры им. Репина в 1997 году и уже более 18 лет занимаюсь архитектурным проектированием,разработкой интерьеров и мебели. Я помогу вам, если вы хотите заказать дизайн-проект в Петербурге. Комплексный подход позволяет мне создавать оригинальные и функциональные интерьеры, ориентированные на потребности заказчика.

    Регионы обслуживания
    Санкт-Петербург
    Адрес
    199000 Санкт-Петербург
    Россия
    +7-9110804785 www.egupova.ru

    Отзыв

    Екатерина Барилюк
    Сделала с Ольгой уже 2 проекта: мою городскую квартиру, а также загородный дом родителей, у которых я часто ночую. Ощущение, что интерьер делали два разных дизайнера, абсолютно разные работы! Нет ощущения, что все сделано под копирку с Pinterest. Плюсы: возможность задавать вопросы и получать на них исчерпывающие ответы в режиме онлайн. Минусы: немного не уложились в запланированный бюджет, хотя это скорее недочет, чем минус)) В целом, Ольгу рекомендую!
    4 месяца назад
    Дата проекта: Январь 2022
    Редактировать
    Наталья Катчерова Наталья Катчерова
    Ремонт в нашем доме наконец завершен, и мы можем поделиться впечатлениями. Сразу оговоримся, что очень довольны результатом. Ольга запрашивала у нас образцы того, что мы хотели бы увидеть «на выходе», получилось немного иначе, но все равно отлично. Не можем не отметить действительно острое художественное чутье дизайнера. С самими ремонтными работами тоже проблем не было, всё в срок, под руководством Ольги!
    5 месяцев назад
    Дата проекта: Ноябрь 2021
    Редактировать
    Эля Каретникова Эля Каретникова
    У нас остались хорошие впечатления от сотрудничества с Ольгой. Мы купили дом и хотели сделать ремонт без особых перепланировок. Ольга предложила несколько вариантов дизайна интерьера, и уже по выбранному нами концепту сделала визуализацию и сформировала подробную смету с перечнем нужных материалов, мебели. Закупками занимались сами, проблем не возникло: Ольга дала все нужные контакты. Сейчас ремонтные работы на завершающем этапе, но мы уже не можем нарадоваться тому, что видим.
    7 месяцев назад
    Редактировать
    Показать все отзывы – 13
      Add SEO element