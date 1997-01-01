Меня зовут Ольга Егупова, я член Санкт-Петербургского Союза дизайнеров, архитектор, дизайнер. Окончила архитектурный факультет института живописи, скульптуры и архитектуры им. Репина в 1997 году и уже более 18 лет занимаюсь архитектурным проектированием,разработкой интерьеров и мебели. Я помогу вам, если вы хотите заказать дизайн-проект в Петербурге. Комплексный подход позволяет мне создавать оригинальные и функциональные интерьеры, ориентированные на потребности заказчика.