Разработка дизайна интерьеров жилых и нежилых помещений - квартир, домов, таунхаусов, апартаментов, ресторанов, кафе, клубов, бутиков и пр.
- Услуги
- Разработка дизайна интерьеров жилых и нежилых помещений – квартир
- домов
- таунхаусов
- апартаментов
- ресторанов
- кафе
- клубов
- бутиков и пр. Ведение авторского надзора. Подбор отделочных материалов
- мебели
- светильников и сантехники в ходе проектирования интерьеров. 3Д визуализация.
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- Регионы обслуживания
- Москва
- Адрес
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125565 Москва
Россия
+7-9031856104 jkab.ru