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JULIA KABANOVA&#39;s DESIGN STUDIO
Дизайнеры интерьера Москва
Обзор 11Проекты (11) 1Книги идей (1)
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Проекты

Новый проект
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    • Фото реализованного проекта на Коломенской Набережной, JULIA KABANOVA's DESIGN STUDIO JULIA KABANOVA's DESIGN STUDIO
    Фото реализованного проекта на Коломенской Набережной, JULIA KABANOVA's DESIGN STUDIO JULIA KABANOVA's DESIGN STUDIO
    Фото реализованного проекта на Коломенской Набережной, JULIA KABANOVA's DESIGN STUDIO JULIA KABANOVA's DESIGN STUDIO
    +39
    Фото реализованного проекта на Коломенской Набережной
    Дизайн проект квартиры в ЖК Дирижабль, JULIA KABANOVA's DESIGN STUDIO JULIA KABANOVA's DESIGN STUDIO Гостиные в эклектичном стиле Коричневый
    Дизайн проект квартиры в ЖК Дирижабль, JULIA KABANOVA's DESIGN STUDIO JULIA KABANOVA's DESIGN STUDIO Гостиные в эклектичном стиле Многоцветный
    Дизайн проект квартиры в ЖК Дирижабль, JULIA KABANOVA's DESIGN STUDIO JULIA KABANOVA's DESIGN STUDIO Гостиные в эклектичном стиле Многоцветный
    +61
    Дизайн проект квартиры в ЖК Дирижабль
    Дизайн проект квартиры в ЖК Доминион, JULIA KABANOVA's DESIGN STUDIO JULIA KABANOVA's DESIGN STUDIO Гостиная в классическом стиле Белый
    Дизайн проект квартиры в ЖК Доминион, JULIA KABANOVA's DESIGN STUDIO JULIA KABANOVA's DESIGN STUDIO Гостиная в классическом стиле Белый
    Дизайн проект квартиры в ЖК Доминион, JULIA KABANOVA's DESIGN STUDIO JULIA KABANOVA's DESIGN STUDIO Гостиная в классическом стиле Бежевый
    +31
    Дизайн проект квартиры в ЖК Доминион
    дизайн-проект в ЖК Имперский дом, JULIA KABANOVA's DESIGN STUDIO JULIA KABANOVA's DESIGN STUDIO Спальня в эклектичном стиле Коричневый
    дизайн-проект в ЖК Имперский дом, JULIA KABANOVA's DESIGN STUDIO JULIA KABANOVA's DESIGN STUDIO Спальня в эклектичном стиле Бежевый
    дизайн-проект в ЖК Имперский дом, JULIA KABANOVA's DESIGN STUDIO JULIA KABANOVA's DESIGN STUDIO Спальня в эклектичном стиле Коричневый
    +11
    дизайн-проект в ЖК Имперский дом
    Фото реализованного проекта коттеджа во ВНУКОВО, JULIA KABANOVA's DESIGN STUDIO JULIA KABANOVA's DESIGN STUDIO
    Фото реализованного проекта коттеджа во ВНУКОВО, JULIA KABANOVA's DESIGN STUDIO JULIA KABANOVA's DESIGN STUDIO
    Фото реализованного проекта коттеджа во ВНУКОВО, JULIA KABANOVA's DESIGN STUDIO JULIA KABANOVA's DESIGN STUDIO
    +42
    Фото реализованного проекта коттеджа во ВНУКОВО
    Ремонт коттеджа во Внуково , JULIA KABANOVA's DESIGN STUDIO JULIA KABANOVA's DESIGN STUDIO
    Ремонт коттеджа во Внуково , JULIA KABANOVA's DESIGN STUDIO JULIA KABANOVA's DESIGN STUDIO
    Ремонт коттеджа во Внуково , JULIA KABANOVA's DESIGN STUDIO JULIA KABANOVA's DESIGN STUDIO
    +32
    Ремонт коттеджа во Внуково
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    Разработка дизайна интерьеров жилых и нежилых помещений - квартир, домов, таунхаусов, апартаментов, ресторанов, кафе, клубов, бутиков и пр.

    Услуги
    • Разработка дизайна интерьеров жилых и нежилых помещений – квартир
    • домов
    • таунхаусов
    • апартаментов
    • ресторанов
    • кафе
    • клубов
    • бутиков и пр. Ведение авторского надзора. Подбор отделочных материалов
    • мебели
    • светильников и сантехники в ходе проектирования интерьеров. 3Д визуализация.
    • Показать все 10 услуги
    Регионы обслуживания
    Москва
    Адрес
    125565 Москва
    Россия
    +7-9031856104 jkab.ru
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